Spotify добавляет тексты к большинству песен из каталога

Музыкальный стриминг-сервис Spotify добавляет тексты к большинству треков из каталога. Для этого компания заключила партнерство с Musixmatch — крупнейшей платформой музыкальной лирики, на которой есть тексты песен на более чем 80 языках.

Функция Lyrics будет доступна по всему миру и на всех устройствах: iOS, Android, ПК, игровых консолях и смарт-ТВ. Тексты можно будет не только просматривать, когда играет песня, но и делиться ими в соцсетях — в Facebook, Instagram, Twitter, а для пользователей Android еще и в WhatsApp.

Чтобы увидеть текст в мобильной версии приложения, нужно провести вверх от нижней части экрана во время прослушивания песни. На ПК для этого нужно нажать на иконку с микрофоном в горизонтальном меню прослушивания. В приложении Spotify для смарт-телевизоров в правом нижнем углу появится клавиша Lyrics.

Источник: daily.afisha.ru