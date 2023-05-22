Спорту все возрасты покорны: как спорт помогает людям в возрасте оставаться активными, энергичными и полными жизни

Молодость и юность часто ассоциируется с физической выносливостью и атлетическими подвигами. Фотографии из тренажерных залов, по статистике, больше публикуют молодые девушки и парни, попутно отчитываясь перед друзьями и знакомыми, а люди в возрасте ассоциируются с вечными поездками в автобусе или ворчанием в очереди в поликлинике.

Герои нашего материала доказывают обратное, покоряя вершины спорта каждый день. Они приняли вызов и решили заняться спортом в возрасте, в то время как многие считают это невозможным.

Марат Малгареев, 66 лет, город — Алматы





О себе

Алматы — моя любовь со второго курса. Все мои четверо детей и шесть внуков родились здесь. Но родом я из аула, где родился Имангали Тасмагамбетов. Я учился в Таразе на кафедре гидромелиорации. За всю жизнь я много где работал, начиная от дворника и заканчивая министерством. Сейчас, находясь на пенсии, продолжаю работать в одной организации — ухаживаю за территорией.

Я увлекаюсь растениями: пересаживаю, ухаживаю за ними. Для меня это не труд, а удовольствие. Сейчас я занят тем, что раньше не мог себе позволить — собой и своими увлечениями.

О предпочтениях в спорте

Чаще всего я занимаюсь йогой. Впервые об этом направлении я прочел у Беляева, поэтому сложилось впечатление, что йога — это некое чудо, мистика. В итоге, занимаюсь йогой уже полтора года в 1Fit.

Еще одна моя пламенная страсть — большой теннис. Впервые я взял в руки теннисную ракетку в 60 лет и за 2 года успел потренироваться 481 раз. Не собираюсь останавливаться.

Следующее, что я мог себе позволить — это танцы. Недавно в приложении 1Fit появился интересный вид танцев — лезгинка. Теперь хожу туда два раза в неделю.





Еще одной моей мечтой было айкидо. Тоже пробовал в 1Fit, но занятия ориентированы больше на молодежь.

Иногда играю в настольный теннис, хожу в бассейн, на массажи и в баню.

Недавно попробовал гвоздестояние — это очень сильная нагрузка, к которой нужно подготовиться.

О 1Fit

На день рождения дочь подарила мне абонемент в 1Fit. Я втянулся с самого начала и уже не представляю свою жизнь без этого приложения. Или я интегрировался в 1Fit, или 1Fit в меня.

1Fit дал мне возможность заниматься активным образом жизни, а также позволил расширить мои интересы. В жизни я хотел попробовать некоторые виды спорта и занятия, но обстоятельства не позволяли. А тут представилась такая возможность.

О преимуществах 1Fit

Первое преимущество 1Fit — это разнообразие в видах спорта и залах. Во-вторых, это то, что можно выбирать занятия по дальности и времени. И самый большой плюс — можно пробовать новые виды спорта. Когда знакомишься с неизвестным видом деятельности, ты не знаешь всех его возможностей и преимуществ, а 1Fit позволяет узнать каждый вид спорта изнутри.





О сложностях использования 1Fit

Иногда мне приходится записываться за неделю вперед, немного заранее. В этом есть как преимущество, так и недостаток. Недостаток в том, что если заранее записался, то лучше не отменять занятие, так как это влияет на уровень посещаемости.

Бактыгуль Алимбекова, 55 лет

О себе

Я параатлет — хожу на протезе левой ноги. Когда мне было 15 лет, я потеряла ногу, но всегда говорю, что не потеряла себя.

Я училась в интернате, где и начала заниматься спортом. Я скучала по дому и родным — вот тогда мне и помог спорт. Я играла в настольный теннис, волейбол, а зимой — в хоккей на коньках и каталась на лыжах.

Когда я потеряла ногу, то думала, что эта страница со спортом для меня закрыта и ушла в учебу. Но в студенческие годы мне встретились спортсмены, которые звали меня в команды по сидячему волейболу. Так спорт стал смыслом моей жизни. Позже я стала мастером спорта по настольному теннису в параспорте.





Также мне нравились марафонские забеги. В интернете искала, как можно это сделать в моей ситуации — нашла сайт по скандинавской ходьбе и параллельно записалась на Almaty Marathon.

В марте этого года в Германии мне сделали беговой протез, поэтому сейчас я активно бегаю в нем, но пока не хватает техники. Также параолимпийский комитет организовал встречу с Генрихом Поповым из Германии — чемпионом мира по спринту. Я обучалась у него бегу.

Также моей целью было научиться плавать. В итоге я переплыла Босфор в 2019 году.

О Босфоре





В 2019 году я зарегистрировалась на заплыв и начала готовиться в школе триатлона. Меня курировал Женя Зарев.

Самое главное на Босфоре — ориентир. Там течет холодная вода, а если чувствуешь теплую, значит ты уже вышел из течения — всегда нужно держаться правой стороны. Я смогла проплыть дистанцию за 1 час 27 минут.

О танцах

Я участвовала в конкурсе красоты и талантов среди женщин с ограниченными возможностями, и там у меня был творческий номер — испанский танец на коляске.

О других увлечениях

Сейчас я инструктор по Nordic Walking, коуч, арома-стилист, а также я успела сняться в клипе известного рэпера Масло Черного Тмина.

В роли коуча мне нравится помогать людям достигать своих целей.

Я родила второго ребенка в 43 года. Когда я забеременела, врачи сказали, что у меня родится ребенок с синдромом Дауна. Но я сказала, что всю информацию, которую услышала от них, оставлю в кабинете. В течении девяти месяцев я работала над собой и медитировала. Все девять месяцев прошли легко — я вела очень активный образ жизни, а ребенок родился полностью здоровым.

Ко мне часто обращаются девушки за поддержкой и наставничеством, а мне это только в радость.





Об ограничениях

Все ограничения у нас в голове — все возможно. Нужно заниматься тем, что тебе нравится, чего желает душа. Нужно бегать, а если не хотите бегать, то занимайтесь скандинавской ходьбой или плаванием, где задействованы все мышцы.

Если заниматься спортом, все всегда будет достигаться легко. Мы ведь ставим в спорте определенные цели для достижения. Также у вас будет и в жизни. Множество проблем со здоровьем, негативные мысли и состояние — все это можно устранить с помощью спорта и поставленных целей.

Вдохновлять людей через свой пример — это моя миссия, которая тоже очень поддерживает и мотивирует.





О поддержке близких

Я считаю себя счастливым человеком, ведь меня окружают чудесные люди: друзья, коллеги, моя прекрасная семья — двое детей и мой муж.





Истории Бактыгуль и Марата вдохновляют нас своим примером и показывают, что возраст и физические преграды не могут стать препятствием на пути к достижению спортивных мечт. Герои демонстрируют, что никогда не поздно начать свое спортивное путешествие и стремиться к поставленным целям. И что возраст — это лишь число, а истинная мощь и решимость находятся внутри нас.