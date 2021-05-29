Специалисты Halyk Bank о том, как уберечь свои деньги от мошенников

В соцсетях все чаще появляются рассказы пользователей о том, как они стали или едва не стали жертвами мошенников, которые под видом сотрудников банка пытаются обмануть казахстанцев. В Halyk Bank рассказали, как уберечься от злоумышленников, передает NUR.KZ.

Как обманывают мошенники

Схемы обмана бывают разными. Зачастую мошенники используют психологическое давление на людей, выманивая конфиденциальные данные для доступа к банковским счетам жертвы.

К примеру, клиенту могут звонить от имени сотрудников службы безопасности или call-center банка и сообщают, что на его имя неизвестные оформляют кредит. Для того, чтобы отменить заем, якобы нужно скачать на телефон «защитное» приложение TeamViewer Quick Support или AnyDesk, с помощью которого на самом деле злоумышленник получает удаленный доступ к телефону клиента и интернет-банкингу, совершая затем хищение средств.

Никаких «страховых» счетов

Еще один способ — убеждение перевести на счет злоумышленника все средства, называя свои счета «безопасными» или «страховыми». В других случаях злоумышленники, напротив, сами просят клиента оформить кредит на себя, чтобы избежать мошенничества. Заемные средства также просят перевести на карту или электронный кошелек обманщиков, все тот же «безопасный» или «страховой» счет.

Бывают случаи, когда мошенники, представившись сотрудниками банка, сообщают о несанкционированном переводе средств с карты клиента банка.

Чтобы отменить операцию, человеку предлагают сообщить номер карты, срок ее действия и трехзначный CVV/CVC-код на обратной ее стороне, а также коды или пароли из SMS-сообщений. Иногда предлагается сделать это в тоновом режиме, для большей иллюзии того, что звонящий — «сотрудник банка». Чтобы жертва верила «сотрудникам», при малейшем сомнении, те начинают запугивать, угрожать и оскорблять, обещая, что все сбережения со счетов могут украсть.

Такие данные сообщать ни в коем случае нельзя — в противном случае злоумышленники получат доступ к вашим счетам.

«Брокеры» и «биржи»

Есть и другие способы обмана, например, липовые сайты брокерских компаний, реклама которых часто встречается в интернете с заманчивым предложением о большом доходе. Клиент проходит регистрацию на сайте, оставляя свои контакты, после чего ему звонит мошенник и предлагает пополнить счет в личном кабинете. После того, как ничего не подозревающий человек это делает деньги «уходят» в неизвестном направлении, на счет лже-брокера. При этом клиента убеждают, что он сам виноват — неверно завершил биржевую сделку. Ему могут предложить повторить операцию и так будет продолжаться, пока человек не поймет, что его обманули.

Также казахстанцам предлагают принять участие в розыгрышах якобы от банка. В опросе с оплатой предлагают «компенсацию за утечку личных данных» или «получить 1500 долларов». Для этого нужно лишь ввести данные карты, в том числе CVV2/CVC2-код и одноразовый код из SMS-сообщения. Однако в результате деньги не поступают, а напротив, снимаются с карты.

Как узнать, что вам звонит мошенник, а не настоящий сотрудник банка

Сотрудники Halyk Bank никогда не просят сообщить реквизиты карты или коды из SMS, или установить на телефон или компьютер неизвестное приложение, в том числе TeamViewer Quick Support, AnyDesk. Если вас попросили сделать что-то из перечисленного — с вами на связи мошенник!

Правило шести «не»

Не разговаривайте с ним! Сразу же остановите разговор, положите трубку и перезвоните в call-center банка. Его номер указан на оборотной стороне карты или сайте банка.

Совершая покупки в интернете, проверьте правильность адреса сайта.

Никогда не вводите на сомнительных сайтах реквизиты карты: номер карты, срок ее действия, расположенные на лицевой стороне карты и трехзначный код, расположенный на оборотной стороне карты.

Не предоставляйте реквизиты третьим лицам. А если вам предлагают выигрыш или «компенсацию» перепроверяйте информацию.

Не переводите деньги со своей карты или счета на любые другие «безопасные» или «страховые» счета.

Не вводите номер карты и прочие ее реквизиты, а также SMS-код на сайтах, где предлагают пройти опрос за деньги или участвовать в розыгрыше призов.

Не подключайте в банкомате чужой номер мобильного телефона.

Что делает банк, чтобы защитить клиентов

Halyk Bank регулярно информирует своих клиентов о новых видах мошенничества и способах защиты от них на официальных аккаунтах банка в социальных сетях. А если мошенническая операция выявляется, банк сразу блокирует счета и карты клиента, чтобы сохранить его средства. Что касается мошеннического сайта, то каждый обнаруженный специалистами банка сайт, сразу передается в правоохранительные органы для блокировки.

Просим вас быть бдительными и передать информацию своим близким!



