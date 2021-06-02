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SpaceX запустит первый плавучий космодром в 2022 году
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Сегодня в 10:59

SpaceX запустит первый плавучий космодром в 2022 году

SpaceX построит плавучий космодром на базе переоборудованных нефтяных вышек. Космодром будет плавучей стартовой и посадочной площадкой для будущей многоразовой ракеты Starship.

SpaceX купила две буровые установки в начале 2021 года и начала строить на их базе два плавучих космодрома — Деймос и Фобос, названные в честь лун Марса.

SpaceX готовится к испытаниям Starship в орбитальном полете и ускорителя ракеты Super Heavy. Также компания продолжает наземные испытания двигателей Raptor.

Источник: vc.ru

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#технологии #космос #илонмаск #spacex
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