SpaceX запустит первый плавучий космодром в 2022 году

SpaceX построит плавучий космодром на базе переоборудованных нефтяных вышек. Космодром будет плавучей стартовой и посадочной площадкой для будущей многоразовой ракеты Starship.

SpaceX купила две буровые установки в начале 2021 года и начала строить на их базе два плавучих космодрома — Деймос и Фобос, названные в честь лун Марса.

SpaceX готовится к испытаниям Starship в орбитальном полете и ускорителя ракеты Super Heavy. Также компания продолжает наземные испытания двигателей Raptor.

Источник: vc.ru