SpaceX запустит еще более 50 спутников интернета Starlink

Компания SpaceX Илона Маска выведет на орбиту еще 51 спутник Starlink. На текущий момент было запущено уже более 1,7 тысяч аппаратов, с их помощью компания рассчитывает обеспечить жителей Земли спутниковым интернетом.

Спутники будут доставлены при помощи ракеты Falcon 9 с базы Космических сил в Ванденберге, Калифорния. После вывода спутников на орбиту многоразовая ступень Falcon 9 приземлится на беспилотную платформу Of Course I Still Love You.

Ранее эту ступень ракеты использовали для вывода спутников Telstar 18 VANTAGE, Iridium-8, а также для семи миссий Starlink. Это будет уже 31-й вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink с мая 2019 года.

Источник: incrussia.ru