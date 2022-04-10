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SpaceX впервые отправила туристов на МКС
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Сегодня в 09:46

SpaceX впервые отправила туристов на МКС

Запуск ракеты Falcon 9 провели с космического центра Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

На борт корабля Crew Dragon попали четыре туриста из США, Канады и Израиля. Возглавил экипаж вице-президент Axiom Space — партнера SpaceX по запуску миссии — бывший астронавт Nasa Майкл Лопес-Алегрия. Каждый участник коммерческого полета заплатил за билет на корабль около $55 миллионов.

Полет продлится десять дней. Экипаж займется лабораторными экспериментами, поучаствует в коммерческих мероприятиях, а также отведает специально подготовленную космическую кухню.

Источник: rb.ru

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#технологии #spacex #мкс #falcon9 #космическийтуризм
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