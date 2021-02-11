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SpaceX открыла предзаказы на подключение к Starlink
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Сегодня в 11:39

SpaceX открыла предзаказы на подключение к Starlink

SpaceX Илона Маска расширила масштабы публичного бета-тестирования своего спутникового интернета Starlink и начала принимать предварительные заказы.

Интернет-сервис Starlink теперь доступен ограниченному количеству пользователей из зоны покрытия, говорится на сайте проекта. В настоящее время это жители США, Канады и Великобритании.

Люди, которые не участвуют в программе бета-тестирования Starlink, могут внести депозит в размере 99 $, чтобы приобрести услугу, как только она станет доступной в их регионе — в середине или конце 2021 года. Заказы будут выполняться в порядке очереди, уточнили в SpaceX.

Источник: incrussia.ru

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#интернет #илонмаск #spacex #starlink
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