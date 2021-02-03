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SpaceX объявила о наборе космических туристов для полета на орбиту Земли до конца года
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Сегодня в 10:50

SpaceX объявила о наборе космических туристов для полета на орбиту Земли до конца года

SpaceX планирует отправить космических туристов с космодрома на мысе Канаверал на низкую околоземную орбиту до конца года. Отбор кандидатов уже начался.

Первая коммерческая космическая миссия будет называться Inspiration4. Командиром экипажа на борту корабля Dragon заявлен 37-летний основатель компании Shift4 Payments, миллиардер Джаред Исаакман. Он же оплатит полет для трех других участников миссии.

Для того, чтобы стать кандидатом в члены экипажа, необходимо сделать пожертвование для детской онкологической больницы имени Св. Джуда. Минимальный размер благотворительного взноса составляет $10. Подать заявку на отбор можно на сайте миссии.

Имена космических туристов объявят в течение месяца. Подготовку частных астронавтов будут вести специалисты SpaceX. Их ждет моделирование миссии, тренировки в условиях микрогравитации, невесомости и других формах стресс-тестирования.

Сам полет будет длиться несколько дней. По его завершении корабль Dragon войдет в атмосферу Земли и приземлится у побережья Флориды, обещают организаторы миссии.

Источник: rb.ru

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#космос #илонмаск #spacex #космическийтуризм
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