SpaceX Илона Маска запустила орбитальный корабль. Это первый полет, где участвует только гражданский экипаж

SpaceX впервые в истории компании запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем. Пассажиры проведут над Землей три дня.

Ракета-носитель стартовала в ночь на четверг, в 06:02 по времени Нур-Султана. В составе группы не было ни одного профессионального космонавта.

Участниками стали 38-летний миллиардер Джаред Айзекман, 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор и 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.

Это первый полет, в котором пилотом выступила женщина-афроамериканка, а Хейли Арсено стала самым молодым гражданином Америки, отправившимся в космос.

Это благотворительный полет, цель миссии — собрать $200 млн для детской исследовательской больницы Св. Джуда, в которой работает Хейли Арсено.

Источник: incrussia.ru