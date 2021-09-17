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SpaceX Илона Маска запустила орбитальный корабль. Это первый полет, где участвует только гражданский экипаж
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Сегодня в 10:02

SpaceX Илона Маска запустила орбитальный корабль. Это первый полет, где участвует только гражданский экипаж

SpaceX впервые в истории компании запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем. Пассажиры проведут над Землей три дня.

Ракета-носитель стартовала в ночь на четверг, в 06:02 по времени Нур-Султана. В составе группы не было ни одного профессионального космонавта.

Участниками стали 38-летний миллиардер Джаред Айзекман, 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор и 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.

Это первый полет, в котором пилотом выступила женщина-афроамериканка, а Хейли Арсено стала самым молодым гражданином Америки, отправившимся в космос.

Это благотворительный полет, цель миссии — собрать $200 млн для детской исследовательской больницы Св. Джуда, в которой работает Хейли Арсено.

Источник: incrussia.ru

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