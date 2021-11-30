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SpaceX Илона Маска анонсировала запуск 34 группы спутников Starlink
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Сегодня в 10:37

SpaceX Илона Маска анонсировала запуск 34 группы спутников Starlink

SpaceX Илона Маска анонсировала очередной запуск группы спутников Starlink — 34 по счету. Ракета Falcon 9 взлетит с мыса Канаверал во Флориде второго декабря и доставит на орбиту 53 космических аппарата для предоставления спутникового интернета.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 намечен на 5:20 по времени Нур-Султана.

Первый запуск спутников Starlink состоялся в мае 2019 года. С того времени на орбиту было выведено 1,8 тысяч аппаратов, а инвестиции в проект составили $10 миллиардов. В планах SpaceX доставить на орбиту 30 тысяч спутников Starlink, на 12 тысяч из которых компания уже получила разрешение от властей США.

Источник: rb.ru

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#технологии #спутниковаясвязь #spacex #falcon9 #starlink
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