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SpaceX готова заплатить за взлом сети Starlink до $25 000
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Сегодня в 10:09

SpaceX готова заплатить за взлом сети Starlink до $25 000

SpaceX объявила о запуске программы, в рамках которой финансово вознаградит людей, которым удастся взломать спутниковую сеть Starlink. Компания Илона Маска готова платить до $25 000 за обнаружение уязвимостей в своей системе спутникового интернета.

Инженеры SpaceX постоянно пытаются взломать Starlink и работают над поиском уязвимостей в сети, чтобы сделать сервис более надежным и безопасным.

На данный момент на сайте компании в разделе, посвященном программе поиска уязвимостей сети Starlink, указаны имена 32 исследователей, которые сообщили о важных проблемах безопасности. За последние три месяца средняя выплата в рамках этой программы составила $973.

Источник: 3dnews.ru

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#технологии #илонмаск #spacex #starlink #этичныйхакинг
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