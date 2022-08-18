SpaceX готова заплатить за взлом сети Starlink до $25 000

SpaceX объявила о запуске программы, в рамках которой финансово вознаградит людей, которым удастся взломать спутниковую сеть Starlink. Компания Илона Маска готова платить до $25 000 за обнаружение уязвимостей в своей системе спутникового интернета.

Инженеры SpaceX постоянно пытаются взломать Starlink и работают над поиском уязвимостей в сети, чтобы сделать сервис более надежным и безопасным.

На данный момент на сайте компании в разделе, посвященном программе поиска уязвимостей сети Starlink, указаны имена 32 исследователей, которые сообщили о важных проблемах безопасности. За последние три месяца средняя выплата в рамках этой программы составила $973.

Источник: 3dnews.ru