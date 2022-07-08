Создатели «Очень странных дел» снимут адаптацию аниме «Тетрадь смерти» для Netflix

Стриминговая платформа Netflix выпустит новую адаптацию аниме «Тетрадь смерти». Картину снимут Мэтт и Росс Даффер — создатели «Очень странных дел». Это будет «совершенно новый взгляд» на «Тетрадь смерти»

Разработка проекта уже началась, но даты выхода пока нет. Будет это фильм или сериал, тоже еще неясно.

Братья Даффер рассказали, что создают производственную компанию Upside Down. Они заявили, что новая компания будет руководствоваться целью создания историй, которые вдохновляли их в детстве. Помимо «Тетради смерти» в проектах студии:

— сериальная адаптация романа Стивена Кинга и Питера Страуба «Талисман»

— спектакль по вселенной «Очень странных дел», созданный британским продюсером Соней Фридман, Стивеном Долдри и Netflix

— спин-офф сериала «Очень странные дела» для Netflix, основанный на оригинальной идее Дафферов.

Источник: daily.afisha.ru