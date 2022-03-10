Создатели «Ходячих мертвецов» снимут еще один спин-офф

У «Ходячих мертвецов» появится пятый спин-офф. Новый сериал Isle of the Dead будет посвящен Нигану и Мэгги — их роли вновь исполнят Джеффри Дин Морган и Лорен Кохэн. Действие картины развернется в постапокалиптическом Нью-Йорке, где героям предстоит бороться за жизнь и отбиваться от зомби, которые заполонили весь мир.

Всего в рамках проекта будет снято шесть серий, а шоураннером ленты выступит Эли Хорн, который до этого отвечал за сценарий оригинальных «Ходячих мертвецов». Морган и Кохэн не только сыграют главные роли, но и станут исполнительными продюсерами картины. Уже известны и сроки выхода спин-оффа: премьера «Острова мертвых» запланирована на 2023 год.

Источник: srsly.ru