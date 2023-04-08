Созданы очки с сонаром, которые переводят беззвучную речь в печатный текст

Аспирант Корнеллского университета Жуйдун Чжан разработал оборудованные сонаром очки EchoSpeech, способные «слышать» беззвучную речь своего владельца — достаточно лицевой артикуляции. Очки могут использоваться в качестве стандартного устройства ввода.

Новый проект автора основан на предыдущей разработке, в рамках которой он установил камеры на беспроводные наушники. Формат очков оказался для этих целей более удобным: пользователю не нужно смотреть в камеру или вставлять что-то в ухо. Данные с установленных на очки динамиков и микрофонов по беспроводному каналу передаются на смартфон, где обрабатываются алгоритмами искусственного интеллекта.

При первом использовании требуется калибровка EchoSpeech, позволяющая ИИ изучить особенности мимики пользователя — достаточно всего нескольких минут, за которые человеку предлагается, например, зачитать несколько чисел. Когда настройка завершена, точность срабатывания системы достигает 95 %. Использование смартфона для обработки данных позволяет очкам оставаться компактными и ненавязчивыми, обеспечивать им до 10 часов автономной работы и гарантировать, что вся информация остается на телефоне — его производительности достаточно для локальной обработки всех данных.

У EchoSpeech может быть множество самых разных применений: управление программами на ПК, беззвучное управление музыкальным проигрывателем без рук, возможность диктовки сообщения на громком концерте, или даже совместная работа с голосовым синтезатором для людей с нарушениями речи — они снова заговорят. Сейчас авторы проекта рассматривают возможности вывода технологий на рынок при участии действующей в Корнеллском университете программы финансирования.

Источник: 3dnews.ru