Создание hardware продуктов в Казахстане: о проекте Q-gate, который работает в аэропорту Нур-Султана

В сентябре в международном аэропорту города Нур-Султан была презентована новая hardware-разработка — Q-gate. Это оборудование для автоматизированного пропуска пассажиров на пограничном контроле. Новый продукт позволит исключить очереди на паспортном контроле, бесконтактно и быстро проходить проверку. Команда проекта рассказала об особенностях нового продукта и сложностях, с которыми столкнулась в процессы работы.





Как появился продукт Q-gate

Думан Сембаев, генеральный директор Kazdream Special Systems





В Казахстане уже была попытка внедрить в аэропорту гейты для автоматизированного пропуска пассажиров португальского производства, но она не увенчалась успехом. Поэтому в конце 2018 года команда холдинга Kazdream подключилась к реализации этой задачи. Изначально мы планировали выступить в роли интегратора. Но в результате разработали собственный hardware продукт.

Сама идея амбициозная и ответственная, так как доверить машине паспортный контроль — серьезное решение, и права на ошибку здесь нет.

Главная сложность — поиск квалифицированных кадров, имеющих высокую компетенцию в низкоуровневом программировании и запусках hardware продукта, который будет конкурировать с мировыми брендами. Но нам все удалось.





Нургожа Калиаскар, руководитель проекта





Когда появилась задача по созданию первого прототипа, мы сформировали команду из руководителя проекта, разработчиков, инженера и аналитика.

Затем мы начали поиски местных партнеров для производства оборудования. Посетили несколько казахстанских заводов, чтобы максимально локализовать производство от стадии проектирования до запуска в эксплуатацию.

Быстро и качественно собрать металлическую конструкцию, интегрировать электронное оборудование, а также произвести все необходимые испытания гейта силами местных производителей не получалось. Но у нас был резервный вариант — обратиться к иностранным зарубежным партнерам, с которыми компания сотрудничала ранее. И уже через две недели конструкция, изготовленная по нашему дизайну и требованиям, была в Казахстане.

Следующим этапом началась работа по запуску программной «начинки» и интеграции необходимого оборудования: считывателей документов, сканера лица и других комплектующих. В итоге через 47 дней с покупки первой детали мы успешно презентовали первую версию нашего продукта в аэропорту Нур-Султана.

С какими сложностями могут столкнуться hardware-разработчики в Казахстане









1. Поиск качественного материала





Для Q-gate понадобилась качественная нержавеющая сталь. В Казахстане нержавеющая сталь есть, но ее качество не соответствует потребностям для создания корпуса Q-gate. Проблема не только в стали, но и в отсутствии других сопутствующих материалов для продукта, специалистов для их обработки, а самое главное отлаженного технологического процесса. Но мы не останавливаемся и планируем наращивать локализацию производства в Казахстане.

2. Работа над интеграцией программного обеспечения с оборудованием





Работа над проектом началась с изучения зарубежного опыта, включающего интеграцию с сопутствующим оборудованием и информационной системой пограничной службы. Потребовалось изучение технологий распознавания лиц и отпечатков пальцев. Была спроектирована архитектура программного обеспечения Q-gate и реализован удобный и понятный интерфейс.

Но в ходе разработки, при интеграции программного обеспечения с оборудованием, мы столкнулись с рядом проблем: низкая скорость распознавания при определенных условиях и необходимость унификации разных форматов данных.

Наш С++ разработчик ранее работал в проектах, связанных с программированием микроконтроллеров. Перед ним стояла задача «связать интерфейс с железом» и оптимизировать функциональность программного обеспечения Q-gate. Продукт был реализован на основе нескольких технологий: основа написана на .Net, а для работы с оборудованием использовали C++.

3. Контроль за соответствие стандартам и правилам





В команде также работал системный аналитик, который изучал стандарты в области мировой гражданской авиации и электронных проездных документов, аналоги существующих систем пограничного контроля. Параллельно изучались бизнес-процессы информационной системы пограничной службы для дальнейшей интеграции с нашим программным обеспечением. Важной частью работы было обеспечить соответствие процессов и форматов данных нашего программного обеспечения международным и национальным стандартам и правилам.

Hardware разработка, безусловно, сложна и представляет вызов, но тем она и интересна. Наша компания доказала, что развивать эту отрасль в Казахстане можно даже в имеющихся условиях. Однако развитие производственной инфраструктуры и поддержка действующих команд-специалистов в разы ускорило бы развитие сферы.

В перспективе наша команда намерена и дальше развивать hardware направление в компании и в стране.