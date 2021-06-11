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«Союзмультфильм» выпустил серию парфюмов с запахами мультфильмов
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Сегодня в 11:14

«Союзмультфильм» выпустил серию парфюмов с запахами мультфильмов

«Союзмульфильм» вместе с российским парфюмерным брендом Biblioteka Aromatov выпустил коллекцию парфюма по мотивам советских мультиков.

В коллекцию вошли десять видов парфюма. «Чебурашка» пахнет душистыми апельсинами, «Малыш и Карлсон» — плюшками и малиновым вареньем, «Простоквашино» — утренней росой, «Ежик в тумане» — густым туманом, «Львенок и черепаха» — ароматом летнего дня.

Другие ароматы обещают более необычные впечатления. Запах «Ну, погоди!» должен напомнить веселье и погоню, «Тайна третьей планеты» — окунуть в путешествие по галактике, «Оранжевая корова» — перенести в беззаботное детство без гаджетов, «Бременские музыканты» — окутать духом бунтарства, «Винни Пух» позволит объедаться правильным медом в норе Кролика.

Стоимость каждого аромата — 1950 рублей.

Источник: daily.afisha.ru

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#мультфильм #союзмультфильм #парфюм
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