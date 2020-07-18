«Союзмультфильм» откроет кафе под собственным брендом

«Союзмульткафе» будет открыто осенью в новом центре «Союзмультфильма» на ВДНХ. В марте дочерней компанией «Союзмультфильма» и «Сбербанка» — ООО «СФМ» — была подана заявка на регистрацию соответствующего бренда.

Отмечается, что бренд «Союзмульткафе» выполнен в той же стилистике, что и основной логотип киностудии. Также в компании подтвердили регистрацию еще одного товарного знака — «Союзмультклуб».

Оба бренда будут развиваться в качестве франшиз. То есть студия будет продавать право работать под своими брендами другим лицам.

По заявлению компании, франшиза «Союзмультклуб» начала развиваться в 2020 году с собственного детского центра. Он был открыт в 2017 году на базе киностудии «Союзмультфильм». Сейчас запланировано открытие нескольких аналогичных комплексов. В одном из них — на ВДНХ — и будет запущено кафе. Также в этом центре будут использованы мультимедийные технологии и технология дополненной реальности.

Источник: rb.ru