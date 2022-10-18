«Современный мир не видит другого тренда развития, кроме технологического», — основатель группы IT-компаний GEXABYTE о Метабанке и его преимуществах

Поговорили с Артуром Сундетовым — опытным предпринимателем в IT-сфере. В интервью он рассказал о технологии метабанка и поделился советами для начинающих.

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Артур Сундетов, 33 года, город — Алматы, основатель группы IT-компаний GEXABYTE, технический директор IT-компании Tech Culture, @tech.culture.it

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О себе

Я получил образование по направлению информационной безопасности. Больше всего мне полюбилась криптография. В 2010 году впервые познакомился с биткоином. Его мне показал друг. Был удивлен, когда понял, что все транзакции, сделанные с этой валютой, сохраняются и записываются. Изучал эту технологию. Занялся фрилансом. Затем ушел в военную сферу — работал связистом. Занимался телекоммуникациями, серверами, программированием.

С 2017 года начал работу в Wooppay веб-разработчиком. Однажды сооснователь компании Александр Дорошенко запустил блокчейн-стартап внутри организации. Узнав, что я умею работать с этой технологией, он пригласил меня возглавить проект. Я занимался разработкой архитектуры и созданием блокчейн-проектов.

В июне 2018 года я открыл собственную компанию Gexabyte. Сначала мы занимались только блокчейн-проектами, но со временем расширились на мобильную и веб-разработку. Спустя два года приняли решение разделить деятельность по сферам. Сегодня офисы в Караганде и Астане занимаются аутсорсингом IT-услуг, оказывают техническое сопровождение бизнеса. Офис в Алматы занимается созданием блокчейн-продуктов на аутсорсе.

Технический директор в IT-компании должен соблюдать баланс между бизнесом и технической стороной. Я веду переговоры с партнерами, объясняю концепции. Также отвечаю за архитетуру проектов, ведение исследований и правильное внедрение.

О Метабанке

Мы давно работаем в сфере блокчейна и digital-технологий. Знаем тренды и перспективы развития. Уверены, что мир будет цифровизироваться все больше. Поэтому понимаем, что нужно делать цифровые проекты.

Мы работаем над таким продуктом, как Метабанк — Банком для метавселенной. Разработали MVP, в котором есть кредитование, депозиты, смарт-контракты. Показывали его на Digital Bridge 2022, чтобы финансовые институты могли увидеть технологию, понять, что взаимодействие между реальным рынком и цифровым возможно.

Человек в виртуальной реальности тоже может прийти в метабанк и поговорить со службой поддержки — искусственным интеллектом, который подскажет, куда и как вложить деньги.

Планируем развиваться в нескольких направлениях:

— интегрироваться с криптобиржами, платформами для токенизации цифровых активов. Внедрять геймификацию, которая сделает опыт пользователей комфортнее

— интегрироваться с традиционными финансовыми институтами, помогать банкам развивать новые технологии.

В Казахстане финансовые институты мало думают о виртуальной реальности. За рубежом не только банки, но и другие организации вроде брокеров интегрируются в VR. Например, в Европе или Дубае можно совершать оплаты криптовалютой или взять кредит в цифровой валюте. Направление развивается эффективно, так как все понимают: за цифровизацией будущее.

Преимущества Метабанка

Метабанк — гибридная технология, ее можно быстро интегрировать. К тому же он обеспечивает новый User Experience — опыт пользователя в метавселенной. Думаю, что со временем VR-инструменты станут доступны каждому.

С помощью этой технологии традиционные банки могут быстро увеличить капитализацию. Обычно компании, прежде чем выйти на IPO, должны пройти аудит. Он стоит 10-15 миллионов долларов. В метавселенной они могут выпустить свой токен, подвязать к нему акцию и продавать ее, а полученные средства сразу тратить на развитие.

Метабанк — гибридная технология, ее можно быстро интегрировать

Кроме того, финансовые институты могут работать в неограниченном масштабе. В виртуальной реальности человек из Сингапура может легко зайти в казахстанский Метабанк и взять кредит криптовалютой. Ограничения спадают, а финансовые инструменты становятся доступны всем.

Еще одно преимущество — доступная аналитика. В метавселенной можно сразу видеть всю отчетность человека или компании: количество клиентов, доходы и убытки. Так можно сразу решать, нужен ли залог для кредита или нет.

О трендах

Современный мир не видит другого тренда развития, кроме технологического. Большую роль в цифровизации играют блокчейн, метавселенная, искусственный интеллект. Скоро все разработчики будут так или иначе знакомы с блокчейн-разработкой.

Многие вещи, которые мы не можем делать в реальном мире, технологии позволяют перенести в виртуальную реальность. Думаю, что мы дойдем до мира, как в фильме «Первому игроку приготовиться». Только пока никто не знает, как будет выглядеть метавселенная. Многие компании тратят большие деньги, пробуют разные варианты.

Каким должен быть IT-предприниматель

Любой предприниматель должен верить в себя и быть упертым. На первом этапе всегда будут нехватка денег и другие сложности. Без этих качеств пройти через них будет сложно.





IT-предприниматель должен также иметь знания в профессиональной области и быть объективным. Подходить к решению проблем с холодной головой, не судить сгоряча. В IT-сфере люди — самый важный актив. Поэтому, если не найти контакт с командой и быть излишне эмоциональным, можно разрушить культуру в компании и не достичь цели.

Советы начинающим

Нужно мечтать. Это позволяет визуализировать цель и быть привязанным к ней.

Не делайте стартап ради стартапа. Многие молодые предприниматели создают проекты только для того, чтобы назваться фаундерами. Часто они не технологичные и не конкурентособные.​

Нужно любить свое дело. Только тогда можно добиться успеха.

Реально смотрите на вещи. Давайте проекту шесть месяцев: на разработку и продвижение. Если дело не пошло, значит, идея плохая. Нужно ее менять. Это нормально, если стартап провалился. Главное — не строить иллюзий.