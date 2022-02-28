Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/90c/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/90c85c92a92edceb5bc31fb4c17338ad.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
sovety-startaperam-chto-delat-kogda-v-biznese-sluchaetsya-krizisnyy-moment
Советы стартаперам — что делать, когда в бизнесе случается кризисный момент
23
Главная
/
Профессионалы
/
Бизнес

Сегодня в 11:50

Советы стартаперам — что делать, когда в бизнесе случается кризисный момент

Ваш стартап в кризисе? Что делать?

Часто бывают ситуации, когда земля уходит из-под ног — большой клиент уходит, важный сотрудник увольняется, конкурент привлекает огромный раунд или ваш крупный инвестор говорит вам «нет» в самый последний момент.

Есть ли способы справиться с такой ситуацией? Интересный пост на эту тему опубликовал Иммад Ахунд, CEO Mercury Bank. Публикуем перевод со страницы Дениса Ефремова.


1. Не стоит делать резких движений сразу


Как правило, ситуация не такая, что нужно срочно принимать решение. Выдохните, выпейте чашку кофе или поспите. Это позволит снизить эмоциональность ваших реакций.

советы для стартаперов.jpg


2. Обсудите проблему


Не стоит решать проблему в одиночку — поговорите с вашей командой, инвесторами, другими предпринимателями или с вашей семьей. Вы хотите держаться так, как будто вам все равно, но часто первый фидбэк дает другой взгляд, который позволяет в итоге найти ответы.


3. Устраните конкретные причины потенциальной неудачи


Если плохая новость одна — может быть, есть всего одна причина, над которой надо работать. Например, если инвестор уходит, то поговорите с двадцатью, если крупный клиент — убедитесь, что в вашей воронке есть еще двадцать потенциально крупных. И так далее.

советы стартаперам.jpg


4. Действуйте итерационно и учитесь


Проанализируйте, что пошло не так и что вы могли сделать для того, чтобы все было хорошо в следующий раз. Если плохое событие — на самом деле одно из череды похожих, то, может быть, самое время вернуться к началу и переосмыслить вашу стратегию.


5. Большинство смертей стартапов — это «суицид», а не «убийство»


Вряд ли одно событие приведет к смерти вашего стартапа. Если вы преодолеете это, то вы сможете стать сильнее в будущем.

Самое главное, что ситуаций пожара в жизни стартапа будет огромное множество. Самое главное — адекватно воспринимать такие ситуации, понимать, что это не плохо, а данность, и работать над разрешением проблем. Только так можно сделать что-то стоящее.

Источник: facebook.com

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#стартап #бизнес #предприниматель #кризис #рекомендации
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Основатель Happy Cake о том, как запустить франшизу и обещать партнерам до 10 000 000...
6927
Сиддик Хан, член YPO Kazakhstan, о книгах, которые помогут в начале карьеры или на ст...
1280
Как эффективно начать 2021 год — советы от 10 самых богатых людей мира
4210