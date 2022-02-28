Советы стартаперам — что делать, когда в бизнесе случается кризисный момент

Ваш стартап в кризисе? Что делать?

Часто бывают ситуации, когда земля уходит из-под ног — большой клиент уходит, важный сотрудник увольняется, конкурент привлекает огромный раунд или ваш крупный инвестор говорит вам «нет» в самый последний момент.

Есть ли способы справиться с такой ситуацией? Интересный пост на эту тему опубликовал Иммад Ахунд, CEO Mercury Bank. Публикуем перевод со страницы Дениса Ефремова.





1. Не стоит делать резких движений сразу





Как правило, ситуация не такая, что нужно срочно принимать решение. Выдохните, выпейте чашку кофе или поспите. Это позволит снизить эмоциональность ваших реакций.





2. Обсудите проблему





Не стоит решать проблему в одиночку — поговорите с вашей командой, инвесторами, другими предпринимателями или с вашей семьей. Вы хотите держаться так, как будто вам все равно, но часто первый фидбэк дает другой взгляд, который позволяет в итоге найти ответы.





3. Устраните конкретные причины потенциальной неудачи





Если плохая новость одна — может быть, есть всего одна причина, над которой надо работать. Например, если инвестор уходит, то поговорите с двадцатью, если крупный клиент — убедитесь, что в вашей воронке есть еще двадцать потенциально крупных. И так далее.





4. Действуйте итерационно и учитесь





Проанализируйте, что пошло не так и что вы могли сделать для того, чтобы все было хорошо в следующий раз. Если плохое событие — на самом деле одно из череды похожих, то, может быть, самое время вернуться к началу и переосмыслить вашу стратегию.





5. Большинство смертей стартапов — это «суицид», а не «убийство»





Вряд ли одно событие приведет к смерти вашего стартапа. Если вы преодолеете это, то вы сможете стать сильнее в будущем.

Самое главное, что ситуаций пожара в жизни стартапа будет огромное множество. Самое главное — адекватно воспринимать такие ситуации, понимать, что это не плохо, а данность, и работать над разрешением проблем. Только так можно сделать что-то стоящее.

Источник: facebook.com