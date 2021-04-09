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Советы от предпринимателей. Как не закрыть компанию в очередной локдаун
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Вчера в 18:50

Советы от предпринимателей. Как не закрыть компанию в очередной локдаун

Санжар Шалкарбеков, 42 года, руководитель «Лиги роботов», Астана


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Мои рекомендации предпринимателям, которые верят в свой продукт и продолжают бороться с обстоятельствами:

— не жаловаться на обстоятельства, а искать новые возможности в текущем кризисе. Тем более их много

— укреплять командный дух, корпоративную культуру и сплотить команду вокруг одной цели/миссии

— развивать маркетинг и продажи, если ваш продукт/услуга действительно востребована

— искать активы, которые подешевели в кризис: скупка конкурентов, активов у конкурентов и так далее

— улучшить финансовые/контрактные условия по действующим договорам. Ваши контрагенты будут сговорчивее в кризис, либо найдите им замену

— повышать внутреннюю эффективность бизнеса. В кризис организация становится гибче и быстрее адаптируется к нововведениям.


Рафаэль Тлепов, основатель @jumsaq.kz


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Я могу дать один важный совет предпринимателям: составьте план работы компании по подразделениям в период карантина и полного локдауна.

На данный момент мы прошли уже несколько таких периодов и паттерны запретов и ограничений уже известны, на основе них и прошлого опыта работы компании в такие периоды можно составить план.

План должен быть открытым для всех сотрудников компании, чтобы подразделения и персонал понимали, что будет происходить в компании во время карантина, кто пойдет в отпуск за свой счет, кто с сохранением зп, какие сотрудники останутся в строю и какие задачи они должны будут принять на себя в этот период.

Также должен быть прописан финансовый план. Он должен содержать движения денежных средств в период карантина, если компания будет убыточна, то какие резервы необходимы и на какой срок, откуда эти резервы будут браться.

Когда у вас есть план действий, основанный на правильных данных, вы будете понимать, как действовать и к чему этот план приведет.

Дополнительно советую провести мозговой штурм с командой по вопросу «Какие возможности дает карантин, и как мы можем ими воспользоваться?». Возможно, если посмотреть на карантин под этим углом, вы поймете, что это время для роста или захвата рынка.


Айша Орымбаева, основатель и директор школы программирования Element, @element.kz


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Что делать предпринимателям:

— больше работать с действующими клиентами и базой потребителей вашего продукта. Так как эти люди уже пользовались вашей услугой или продуктом, им будет легче продать или допродать свои услуги, нежели искать новых клиентов

— развиваться! Пересмотреть свою стратегию развития бизнеса и обучиться новым навыкам

— поработать с командой. Появилось время для сплоченной и целостной работы всей команды, именно ваши сотрудники могут помочь найти точки роста для нового вектора развития

— оптимизировать все процессы. Может, именно сейчас, в кризисной ситуации, вы найдете ваши слабые места, это может быть не только неэффективность работы сотрудников, но и, например, оптимизация финансовых показателей компании.


Азиза Сембаева, 30 лет, маркетолог, Jasyl Coffee


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Удивлять и радовать своих клиентов чем-то новым и необычным. Тем, что, попробовав один раз, они точно захотят отведать еще не раз и не два. Качество, вкус и оригинальность меню в нынешние времена должны быть на вдвойне высоком уровне.

В случае, если придется работать на вынос без посадки, то в выигрыше окажутся те заведения, которые находятся в местах пеших прогулок, неподалеку от парков и мест прогулок. Но, если вы находитесь не в самом выгодном месте, можно заранее продумать удобные, вкусные сеты для пикников, включающие еду и напитки на компанию. А еще отлично было бы иметь летник, так как есть вероятность, что посадка внутри будет запрещена. И в теплое время года это будет хорошей возможностью посадить гостей и не нарушить при этом закон.


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