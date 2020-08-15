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Советы от Илона Маска, Джеффа Безоса и Билла Гейтса о том, как все успевать
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Сегодня в 11:50

Советы от Илона Маска, Джеффа Безоса и Билла Гейтса о том, как все успевать

У нас у всех одинаковое количество часов в сутках, даже у Илона Маска. Так как занятые бизнесмены-миллиардеры, как Маск и Безос, распоряжаются своим временем и повышают производительность.

Илон Маск исключает лишние встречи


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Илон Маск начинает свой день с самой важной работы и планирует остаток дня в зависимости от приоритета.

«Сосредоточьтесь на сигнале, а не на шуме», — сказал Маск в вступительной речи Университета Южной Калифорнии в 2014 году. «Не тратьте время на вещи, которые на самом деле не улучшают ситуацию». Один из способов сделать это — исключить как можно больше встреч. «Чрезмерные собрания — беда крупных компаний, и со временем они почти всегда ухудшаются», — поделился генеральный директор в письме к сотрудникам о производительности в 2018 году.

Если вам необходимо провести встречу, Маск говорит: «Будьте уверены, что приносите пользу всей аудитории». Маск также советует сотрудникам «выйти или прекратить разговор, как только станет очевидно, что вы не добавляете ценности». Он говорит, что это не грубо — уходить с встреч, которые не представляют никакой ценности.


Джефф Безос быстро принимает решения


 Джефф Безос (Amazon): инвестируйте в вещи, которые никогда не ...

По словам генерального директора Amazon Джеффа Безоса, важно принимать «качественные и быстрые» решения. Это потому что «скорость имеет значение в бизнесе», — сказал он в своем письме акционерам в 2016 году.

«Большинство решений следует принимать с использованием примерно 70 процентов информации, которую вы хотели бы иметь. Если вы ждете 90 процентов, в большинстве случаев вы медлите».

По словам Безоса, принятие правильного решения может быть менее важным, чем принятие его быстро: «Многие решения обратимы, двери с двусторонним движением — так что, если ты ошибаешься?».

Amazon «намерен поддерживать высокую скорость принятия решений» не только потому, что это важно, сказал Безос, но и потому, что «среда принятия решений с высокой скоростью тоже веселее».


Билл Гейтс заостряет внимание с помощью медитации


 Билл Гейтс назвал сделку между Microsoft и TikTok «чашей с ядом»
Многие успешные люди — от Дорси до миллиардера Рэя Далио из хедж-фонда — делают медитацию частью своей повседневной жизни. Это также одна из любимых привычек Билла Гейтса. «Это отличный инструмент для улучшения моего внимания», — сказал он в своем блоге Gates Notes в 2018 году.

«Медитация — это упражнение для ума, подобное тому, как мы тренируем мышцы во время занятий спортом», — сказал он.

Соучредитель Microsoft, который медитирует «2 или 3 раза в неделю по 10 минут каждый раз», сказал, что медитация учит его «как обращать внимание на мысли в голове и дистанцироваться от них», — улучшив его концентрацию.

Гейтс предлагает книгу бывшего буддийского монаха Энди Паддикомба «Путеводитель по медитации и внимательности» для всех, кто хочет начать медитировать.


Источник: cnbc.com

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#бизнес #советы #илонмаск #джеффбезос #биллгейтс
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