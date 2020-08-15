Советы от Илона Маска, Джеффа Безоса и Билла Гейтса о том, как все успевать

Илон Маск исключает лишние встречи
Илон Маск начинает свой день с самой важной работы и планирует остаток дня в зависимости от приоритета.
«Сосредоточьтесь на сигнале, а не на шуме», — сказал Маск в вступительной речи Университета Южной Калифорнии в 2014 году. «Не тратьте время на вещи, которые на самом деле не улучшают ситуацию». Один из способов сделать это — исключить как можно больше встреч. «Чрезмерные собрания — беда крупных компаний, и со временем они почти всегда ухудшаются», — поделился генеральный директор в письме к сотрудникам о производительности в 2018 году.
Если вам необходимо провести встречу, Маск говорит: «Будьте уверены, что приносите пользу всей аудитории». Маск также советует сотрудникам «выйти или прекратить разговор, как только станет очевидно, что вы не добавляете ценности». Он говорит, что это не грубо — уходить с встреч, которые не представляют никакой ценности.
Джефф Безос быстро принимает решения
По словам генерального директора Amazon Джеффа Безоса, важно принимать «качественные и быстрые» решения. Это потому что «скорость имеет значение в бизнесе», — сказал он в своем письме акционерам в 2016 году.
«Большинство решений следует принимать с использованием примерно 70 процентов информации, которую вы хотели бы иметь. Если вы ждете 90 процентов, в большинстве случаев вы медлите».
По словам Безоса, принятие правильного решения может быть менее важным, чем принятие его быстро: «Многие решения обратимы, двери с двусторонним движением — так что, если ты ошибаешься?».
Amazon «намерен поддерживать высокую скорость принятия решений» не только потому, что это важно, сказал Безос, но и потому, что «среда принятия решений с высокой скоростью тоже веселее».
Билл Гейтс заостряет внимание с помощью медитации
Многие успешные люди — от Дорси до миллиардера Рэя Далио из хедж-фонда — делают медитацию частью своей повседневной жизни. Это также одна из любимых привычек Билла Гейтса. «Это отличный инструмент для улучшения моего внимания», — сказал он в своем блоге Gates Notes в 2018 году.
«Медитация — это упражнение для ума, подобное тому, как мы тренируем мышцы во время занятий спортом», — сказал он.
Соучредитель Microsoft, который медитирует «2 или 3 раза в неделю по 10 минут каждый раз», сказал, что медитация учит его «как обращать внимание на мысли в голове и дистанцироваться от них», — улучшив его концентрацию.
Гейтс предлагает книгу бывшего буддийского монаха Энди Паддикомба «Путеводитель по медитации и внимательности» для всех, кто хочет начать медитировать.
Источник: cnbc.com