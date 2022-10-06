Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
sovetnikom-cerebra-stala-rukovoditel-tehnologicheskogo-podrazdeleniya-korporacii-siemens-healthineers-v-ssha
Советником Cerebra стала руководитель технологического подразделения корпорации Siemens Healthineers в США
38
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:53

Советником Cerebra стала руководитель технологического подразделения корпорации Siemens Healthineers в США

К команде казахстанского MedTech стартапа Cerebra присоединилась Келлени Берчук, руководитель технологического подразделения корпорации Siemens Healthineers в США.

Келлени — высококвалифицированный инженер с более чем 15-летним опытом создания технологий и комплексных услуг, улучшающих жизнь пациентов и медицинских работников.

Теперь Келлени член консультативного совета компании Cerebra. Она руководила разработкой и запуском продуктов и услуг, которые касаются миллионов людей по всему миру.

Siemens Healthineers это сектор немецкого концерна Siemens AG, занимающийся производством медицинской и диагностической техники.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#стартап #сша #советник #cerebra #siemens
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Казахстан и Катар планируют установить безвизовый режим
544
Фильм казахстанского режиссера появится на международном кинофестивале в Бразилии
1541
Kasparovchess: Гарри Каспаров представил онлайн-шахматы
1538
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.