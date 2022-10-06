Советником Cerebra стала руководитель технологического подразделения корпорации Siemens Healthineers в США

К команде казахстанского MedTech стартапа Cerebra присоединилась Келлени Берчук, руководитель технологического подразделения корпорации Siemens Healthineers в США.
Келлени — высококвалифицированный инженер с более чем 15-летним опытом создания технологий и комплексных услуг, улучшающих жизнь пациентов и медицинских работников.
Теперь Келлени член консультативного совета компании Cerebra. Она руководила разработкой и запуском продуктов и услуг, которые касаются миллионов людей по всему миру.
Siemens Healthineers это сектор немецкого концерна Siemens AG, занимающийся производством медицинской и диагностической техники.