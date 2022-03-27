Сотрудник Amazon Web Services о том, как и где искать работу в IT-сфере за рубежом

Поговорили с Адильбеком Достияровом, специалистом в IT-сфере, про поиск работы за рубежом, подготовке к интервью, а также особенностях карьеры программистов.





Адильбек Достияров, 24 года, город — Сиэтл, Software Development Engineer at Amazon Web Services, @a_dostiyarov

Рекомендации по трудоустройству

Для начала нужно решить, хотите вы быть программистом в СНГ или за его пределами.

Если вы хотите выйти за пределы СНГ — не гонитесь за технологиями. Каждый год появляется что-то новое и все знать, к сожалению, не получится. Изучайте основы, с этой базой можно построить любой опыт.

Развивайте soft skills. Компании ценят не только технические навыки, но и то, какой вы человек. Поэтому надо уметь общаться с людьми, находить компромиссы. Еще в Штатах ценят ownership, когда ты ответственен за свой продукт.

Надо нарабатывать опыт, чтобы чувствовать себя увереннее

Пока вы студенты, пишите все, что возможно: сайты, приложения.

В Штатах ценят не столько опыт, сколько умение обучаться. У кандидатов спрашивают алгоритмические или логические задачи, чтобы посмотреть, как они мыслят и адаптируются. Компания заинтересована в обучении сотрудников, взращивании талантов, потому что лояльность в Штатах дорогого стоит.





Где искать работу

Я подавал на огромное количество позиций — больше 170.

На сайте каждой компании есть вкладка Careers. Там можно смотреть открытые позиции и подавать резюме.





Чтобы увеличить шансы попасть на собеседование, классно знать кого-то из сотрудников компании. В сфере IT развита культура рекомендаций. Когда кто-то из действующих сотрудников советует рекрутеру обратить внимание на ваше резюме. В таких больших компаниях, как Google или Meta, всегда есть казахи, которым можно написать в Linkedin и попросить рекомендации.

Ресурсов для подготовки в интернете много. Самый популярный сайт — Leetcode. Если хочешь найти работу, нужно решить там минимум 300 задач. Также на сайте есть форумы, где ведутся обсуждения по поводу работы в разных компаниях.

Еще есть сайт Pump.Io, где ты общаешься с незнакомым человеком в Zoom и задаешь ему разные задачи. После вы даете друг другу фидбэк.





Процесс отбора

Обычно отбор проходит в несколько этапов. Сначала тебе пишет рекрутер и дает подробную информацию. Если ты проходишь online assessment, тебе назначают звонки для решения задач. Обычно таких созвона два. Если ты успешно проходишь и эти два этапа, тебя пригласят на интервью в компанию.

Интервью длится пять часов. Первый час — техническая часть, когда приходит инженер и задает вопросы. Далее — behavioral часть, где у тебя спрашивают про ценности и цели.

Об особенностях работы в IT

Amazon — лидеры в сфере облачных вычислений. Поэтому мы постоянно создаем продукты, которых еще нет в мире. Из-за этого ценность каждого сотрудника довольно высокая.

В среднем сотрудники Amazon держатся в компании два года. Одна из особенностей работы в Amazon Web Service— это On-Call rotations. У компании есть 24 локации — огромные здания, где находится все компьютерное оборудование для питания облака. 750 000 сотрудников-разработчиков каждый день что-то пишут, обновляют и могут не учесть маленькую вещь, из-за которой потом лавиной идет сбой системы. Такой сбой может повлиять и на твой продукт. Для таких случаев у сотрудников есть специальные девайсы, которые при поломке чего-либо начинают звенеть. И пока ты не решишь вопрос, он будет звенеть.

Если вы хотите высокооплачиваемую работу после окончания учебы, можно выбрать одно из двух направлений: инженер или аналитик. У инженеров начальная зарплата высокая, но рост ограничен. Мало кто в этой индустрии получает больше миллиона долларов в год. А чтобы перейти на следующий уровень, нужно становиться Staff Engineer, что довольно сложно. У бизнес-аналитиков начальная заработная плата 50 000$, но она быстро растет.