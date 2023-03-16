Состоялся релиз документального фильма о создании The Last of Us Part I

Авторы YouTube-канала Noclip представили документальное видео о The Last of Us Part I, в котором приняли участие и создатели обновленной версии игры.

Сам ролик поделен на несколько глав, они рассказывают об отдельных элементах оригинала, которые подверглись изменениям — визуальной составляющей, поведении искусственного интеллекта, производительности и звуке.

Изначальной «отправной точкой» для создания ремейка стали флэшбеки из сиквела. Создатели начали размышлять о том, как бы подтянуть весь оригинал на технический уровень подобных сцен, что в итоге и привело к созданию Part I.

Источник: igromania.ru