«Соседи». Как студия каллиграфии и канцелярии вдохновляет жителей Алматы на творчество

Мы в @gorod24_almaty запускаем спецпроект «Соседи». Это истории про любимые проекты, которые становятся частью нашего повседневного маршрута. Те самые, где нас встречают с фразой: «Вам как обычно?», кто делает город уютнее, а жизнь — теплее.

Знакомим вас с нашим героем — Бахыт Кадыровой, основательницей студии и магазина LINEA. В этой истории не только о качественной канцелярии и каллиграфии, но и о том, как малый бизнес с душой вдохновляет на творчество.





Бахыт Кадырова, 43 года, город — Алматы, основатель магазина и студии LINEA, @linea.almaty





О себе

Каллиграфия — это мое хобби. Я начала заниматься каллиграфией восемь лет назад, и это дело потихоньку переросло в студию LINEA.

О проекте

Особенность LINEA в том, что все наши сотрудники — профессиональные каллиграфы или увлечены journaling. Поэтому в магазине всегда можно получить профессиональную консультацию: мы не только покажем ассортимент, но и расскажем, как использовать материалы на практике.

В основном наши клиенты — это ценители качественной канцелярии. Как правило, большинство из тех, кто к нам приходит, со временем становятся постоянными покупателями.

Я думаю, что именно малый бизнес находится в непосредственном контакте с клиентами, а значит, это душевная часть города. Поскольку мы предлагаем товары для письма и услуги, связанные с письмом, письмо как часть культуры — это и есть наш вклад в жизнь города. Мы рады, что помимо мировых брендов у нас есть и казахстанские производители блокнотов и открыток. Они не только отражают дух Алматы, но и представляют собой качественные изделия.

О планах

Если говорить о студии, мы планируем расширить занятия по каллиграфии и знакомить жителей города не только с классической, но и с современной, экспериментальной каллиграфией.

Что касается магазина — это, конечно же, расширение ассортимента продукции. Нам бы хотелось охватить всю нашу аудиторию, чтобы о нас знали те, кто действительно ценит качественную канцелярию. Добро пожаловать!