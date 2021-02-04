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Сооснователь Google Сергей Брин открыл семейный офис в Сингапуре
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Сегодня в 11:06

Сооснователь Google Сергей Брин открыл семейный офис в Сингапуре

Сергей Брин, девятый богатейший человек в мире с личным состоянием в $86,5 млрд, открыл в Сингапуре семейный офис, который будет управлять его активами.

Семейные офисы — это частные инвестиционные компании, созданные для управления активами состоятельных людей и кланов.

Семейный офис Сергея Брина Bayshore Global Management открыл филиал в Сингапуре в конце 2020 года. Офис назвали в честь Северного Бейшора — это район в городе Маунтин-Вью, где находится штаб-квартира Google.

Источник: incrussia.ru

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#бизнес #предприниматель #google #сингапур
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