Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
soosnovatel-comedy-club-zapustil-rossiyskiy-analog-clubhouse
Сооснователь Comedy Club запустил российский аналог Clubhouse
69
/
/

Сегодня в 10:18

Сооснователь Comedy Club запустил российский аналог Clubhouse

Сооснователь Comedy Club Арташес Саркисян и создатель мобильного разработчика iD EAST Виталий Дубинин запустили новую голосовую соцсеть GOLOS.

Приложение находится в стадии бета-версии — команда устраняет технические баги, объяснил изданию Саркисян. Сейчас пользователи iOS могут создавать в приложении свои голосовые комнаты, присоединяться к комнатам других и слушать спродюсированные эфиры и баттлы.

Саркисян занялся продюсированием эфиров, Дубинин — разработкой и поиском инвесторов. В GOLOS вложились коммерческий директор ПАО «Мегафон» Влад Вольфсон, основатель и генеральный партнер Fort Ross Ventures Виктор Орловский, основатель Qiwi и «Эвотор» Андрей Романенко и более 50 других бизнес-ангелов. Суммарно основатели привлекли $296 тыс.

Список ведущих уже частично определи, но точный состав основатели пока не разглашают. В него могут войти Леонид Парфенов, Александра Митрошина, Wylsacom, Екатерина Шульман, Константин Ивлев, Арина Винтовкина, Евгений Кафельников и другие медийные личности.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#приложение #инвестиции #голос #социальнаясеть #clubhouse
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Казахстанцы могут поучаствовать в конкурсе от LG и выиграть телевизор
1453
Со 2 апреля в Астане государственные детские сады начнут оказывать платные услуги
1463
Президент предложил программу дешевых ипотечных займов
1350