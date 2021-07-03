Сооснователь Comedy Club запустил российский аналог Clubhouse

Сооснователь Comedy Club Арташес Саркисян и создатель мобильного разработчика iD EAST Виталий Дубинин запустили новую голосовую соцсеть GOLOS.

Приложение находится в стадии бета-версии — команда устраняет технические баги, объяснил изданию Саркисян. Сейчас пользователи iOS могут создавать в приложении свои голосовые комнаты, присоединяться к комнатам других и слушать спродюсированные эфиры и баттлы.

Саркисян занялся продюсированием эфиров, Дубинин — разработкой и поиском инвесторов. В GOLOS вложились коммерческий директор ПАО «Мегафон» Влад Вольфсон, основатель и генеральный партнер Fort Ross Ventures Виктор Орловский, основатель Qiwi и «Эвотор» Андрей Романенко и более 50 других бизнес-ангелов. Суммарно основатели привлекли $296 тыс.

Список ведущих уже частично определи, но точный состав основатели пока не разглашают. В него могут войти Леонид Парфенов, Александра Митрошина, Wylsacom, Екатерина Шульман, Константин Ивлев, Арина Винтовкина, Евгений Кафельников и другие медийные личности.

Источник: incrussia.ru