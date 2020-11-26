Сон Паскаль о том, как начать мыслить как казах, и о важном человеке, которого он встретил в Казахстане

О переезде

Впервые в Казахстан я приехал в 2011 году на музыкальный конкурс. Когда меня пригласили, я согласился, мне было интересно узнать о Казахстане, ведь я о нем ничего не знал. Приехал на пару недель, увидел много нового, другую культуру и новые возможности. Вскоре мой друг пригласил меня обратно, я подумал: «Почему бы и нет». И в 2012 году уже переехал сюда. Я занимался музыкой и решил развиваться здесь. На тот момент у меня уже было пару альбомов.





Я остался, но не думал, что начну новый этап жизни в Казахстане. Никто из Италии не мог тогда это представить, если только не работать здесь в сфере нефти и газа.

Моя семья спокойно отнеслась к моему переезду, им было интересно. Моя мама приезжала сюда пару раз, ей нравится местный колорит, чего не могу сказать о погоде.

О людях

Менталитет итальянцев во многом похож на казахский. Мы спокойные, дружелюбные, и у нас похожие семейные ценности. Конечно, бывают проблемы и конфликты, мы также можем быть вспыльчивыми. Но сложностей не было, как с людьми в Англии, где я жил пару лет до приезда в Казахстан, люди там холодные.





Казахстанцы — интересные люди. Они привыкли к разным национальностям, не как в Италии, которая считается мононациональной страной.

Порой в работе меня удивляет безответственность людей. Но речь не обо всех, бывают и профессионалы. Но я столкнулся с этим, когда искал менеджера, за эти годы я поменял многих. Я спокойный человек и не веду себя как босс, сразу начинаю общение на «ты». Но многие через два-три месяца почему-то воспринимали это как причину не работать. Я к этому не привык. Я не могу поменять свою природу и быть строгим, я добрый и хочу оставаться добрым и позитивным.

Но что важно, я встретил здесь свою жену. Она казашка, но тоже космополитный человек. Мы познакомились четыре года назад и сразу стали друзьями. Однажды я решил ей написать и позвал в путешествие в Ташкент, с тех пор мы вместе. Предложение я сделал после того, как приехал из Италии, зашел домой и сразу сказал: «Выйдешь за меня?». Все было просто.





Мы поженились в Италии в августе этого года. Решили сделать, по казахской традиции, две свадьбы. Правда, обе были с моей стороны, так как из-за закрытия границ к нам не смогли приехать ее родные. Но я обещал сделать той в Казахстане, как потеплеет, но будет маленький той, чтобы апашка не обижалась на меня.

О трудностях

Язык был первым барьером. Мне было трудно начать учить русский и читать на кириллице. Но мне помогало пение в караоке. Потом надо было учить цифры, так как в договорах пишут все прописью, а мне один раз попался менеджер, который обманывал, он давал мне другие цифры, поэтому я учил их на казахском и на русском языках.





Сейчас я говорю по-русски, и он больше разговорный, уличный. Но этого достаточно, чтобы понимать. Иногда иностранцы в Казахстане закрываются в кругу таких же экспатов. Однако лучше изучать языки, это открывает глаза на какие-то нюансы жизни в Казахстане. Изучение казахского языка помогает мне мыслить как казах. Я уже мыслю как местный.

О городах

Сейчас я живу в Алматы, но был период, когда жил в Астане. В Алматы мне более комфортно, здесь тусовка лучше и теплее. В Алматы природа дает большие возможности. Я фанат гор, люблю быть в горах. На Шымбулак езжу два раза в неделю.





У меня есть хобби — я летаю на параплане, иногда могу прокатить людей, но это не работа. Это то, что я обожаю делать. Занимаюсь этим последние шесть лет. Парапланеризм дал мне возможность объездить Казахстан.

Также я часто посещаю Шымкент, интересный город, который быстро развился за последние пять лет.

О творчестве

Музыкой занимаюсь с 10 лет. С тех пор начал писать песни и музыку. На казахском писать сложнее, но у меня есть автор. Песни у меня на шести языках: казахском, русском, английском, итальянском, неаполитанском, и есть одна на французском. Неаполитанский отличается от итальянского, это не просто диалект, а другой язык, чем-то похож на испанский.

Сейчас я работаю над своим альбомом, который выйдет через пару месяцев.





Также несколько лет назад мы с друзьями снимали проект «Паскалистан». Это документальный фильм в два сезона и 30 серий про мою жизнь в Казахстане. Этот сериал популярен в Италии. Многие знают про Казахстан благодаря нему. Даже на ЭКСПО в Италии люди приходили в павильон Казахстана и, делая посты, добавляли хештег «Паскалистан». Мы рассказали про Казахстан, о плюсах и минусах. Для Европы это лучше, потому что там мало кто верит СМИ. Я работал над этим проектом год.

Казахстан научил меня многому, с точки зрения профессии тоже. Он дал мне возможность развивать карьеру, а еще невероятное количество счастливых моментов на концертах.