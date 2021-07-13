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Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс выпустит собственную видеоигру
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Вчера в 11:19

Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс выпустит собственную видеоигру

Фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс занимается разработкой собственной видеоигры.

Певец работал над игрой на протяжении года со своим братом и менеджером Маком. Он давно планировал отдохнуть от музыки и реализовать проект. Рейнольдс уточнил, что игра появится в ближайшие несколько месяцев на ПК, а позже станет доступна и для консолей.

«Очевидно, что это инди-игра. Мы финансировали все сами, я и мой брат, мы собрали невероятную команду. Это самый смешной проект, который я когда-либо делал. Я написал саундтрек, сделал все черновые наброски персонажей и озвучил их, а затем мы позвали действительно великих художников, которые сделали все намного лучше, чем я», — сказал музыкант.

3 сентября Imagine Dragons выпустят свой пятый студийный альбом Mercury — Act I. Последним полноценным релизом группы стала пластинка Origins в 2018 году. В нее вошло 15 треков, в том числе Natural, Machine и Zero.

Источник: daily.afisha.ru

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