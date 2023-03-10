Snoop Dogg запускает собственный бренд кофе

Легенда Death Row объявил о запуске собственного бренда кофе премиум-класса под названием INDO.xyz вместе с индонезийским предпринимателем Майклом Риади.

«Мои отношения с кофе уходят далеко в прошлое, — сказал Снуп в своем заявлении. — Долгие ночи в студии, когда мы создавали хит за хитом, кофе был тем топливом, которое помогало нам двигаться вперед. Сегодня мы с моим партнером Майклом, который познакомил меня с самым вкусным индонезийским кофе, запускаем новую компанию. Indo изменит индустрию. Я вам это обещаю».

Кофе будет стоить от 6 до 19 долларов.

Источник: NR.Music