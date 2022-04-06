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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Смотритель помещений на острове и блогер в TikTok: 8 вакансий мечты
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Профессии

Сегодня в 11:45

Смотритель помещений на острове и блогер в TikTok: 8 вакансий мечты

В мире есть множество профессий, которые нам хорошо известны. Но среди менеджеров, продавцов и госслужащих можно найти и необычные вакансии.


Смотритель за собаками и питомцами

job interestind

Страна: Великобритания

Требования:

— понимание поведения собак

— готовность работать в любых погодных условиях

— трудолюбие и готовность идти навстречу

— водительские права Великобритании

— квалификация или опыт работы с животными будут хорошими, но не обязательными.


Блогер в TikTok в АРХ-идея Astana


tiktok

Страна: Казахстан

Обязанности:

— ведение корпоративного аккаунта TikTok

— поиск релевантных идей и создание контента

— ответы на вопросы в комментариях социальных сетях.

Требования:

— опыт работы не менее года в приложении TikTok

— обработка, съемка и монтаж видео.


Инструктор по физической культуре в Mote Park


 activity instructor

Страна: Великобритания

Обязанности:

— проводить различные мероприятия и занятия на открытом воздухе

— встречать гостей на стойке регистрации.

Требования:

— быть старше 18 лет

— быть активным и дружелюбным

— уметь работать в команде.


Чайный сомелье


tea

Страна: Россия

Обязанности:

— приготовление и вынос чая

— общение с гостями

— получение и хранение продукции

— ведение простой отчетности.

Требования:

— доброжелательность, ответственность и ваше желание работать и зарабатывать

— опыт работы не обязателен, обучаем с нуля

— санитарная книжка или готовность ее сделать.


Профессиональный обниматель


pro hugger

Страна: Россия

Страна: США

Требования:

— принимать представителей всех рас, возрастов, полов.

— быть надежным, с сильными межличностными и коммуникативными навыками.


Модель на массовку

model on the shoot

Страна: Россия

Обязанности:

— принимать участие в съемке фото- и видеопроектах в качестве массовки

— выполнять указания режиссера

— поддерживать в чистоте костюмы и декорации.

Требования:

— обладать актерскими навыками

— ответственность, находчивость, грамотная речь.


Оператор-актер хоррор-квеста


model

Страна: Россия

Обязанности:

— прием и обработка бронирований

— координация и встреча игроков на локации

— проведение инструктажа и погружения игроков в игровой процесс

— проведение игры в соответствии со сценарием и правилами, установленными в компании

— размещение игрового инвентаря в соответствии с требованиями сценария

— ведение отчетности.

Требования:

— ответственность

— исполнительность

— хорошая память

— творческая жилка

— обучаемость

— технические навыки.


Смотритель помещений на острове


 island


Страна: Великобритания

Обязанности:

— управлять помещениями, поддерживать их в хорошем состоянии

— принимать гостевые звонки, оперативно реагировать на проблемы

— поддерживать связь с владельцем

— профессиональная уборка жилых помещений.

— обслуживание клиентов и контроль качества.

Требования:

— кандидаты должны иметь в уборке жилья

— навыки устной и письменной коммуникации

— смартфон и доступ в интернет

— надежный транспорт и действующее водительское удостоверение.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.