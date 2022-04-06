Смотритель помещений на острове и блогер в TikTok: 8 вакансий мечты

В мире есть множество профессий, которые нам хорошо известны. Но среди менеджеров, продавцов и госслужащих можно найти и необычные вакансии.
Смотритель за собаками и питомцами
Страна: Великобритания
Требования:
— понимание поведения собак
— готовность работать в любых погодных условиях
— трудолюбие и готовность идти навстречу
— водительские права Великобритании
— квалификация или опыт работы с животными будут хорошими, но не обязательными.
Блогер в TikTok в АРХ-идея Astana
Страна: Казахстан
Обязанности:
— ведение корпоративного аккаунта TikTok
— поиск релевантных идей и создание контента
— ответы на вопросы в комментариях социальных сетях.
Требования:
— опыт работы не менее года в приложении TikTok
— обработка, съемка и монтаж видео.
Инструктор по физической культуре в Mote Park
Страна: Великобритания
Обязанности:
— проводить различные мероприятия и занятия на открытом воздухе
— встречать гостей на стойке регистрации.
Требования:
— быть старше 18 лет
— быть активным и дружелюбным
— уметь работать в команде.
Чайный сомелье
Обязанности:
— приготовление и вынос чая
— общение с гостями
— получение и хранение продукции
— ведение простой отчетности.
Требования:
— доброжелательность, ответственность и ваше желание работать и зарабатывать
— опыт работы не обязателен, обучаем с нуля
— санитарная книжка или готовность ее сделать.
Профессиональный обниматель
Страна: Россия
Страна: США
Требования:
— принимать представителей всех рас, возрастов, полов.
— быть надежным, с сильными межличностными и коммуникативными навыками.
Модель на массовку
Страна: Россия
Обязанности:
— принимать участие в съемке фото- и видеопроектах в качестве массовки
— выполнять указания режиссера
— поддерживать в чистоте костюмы и декорации.
Требования:
— обладать актерскими навыками
— ответственность, находчивость, грамотная речь.
Оператор-актер хоррор-квеста
Страна: Россия
Обязанности:
— прием и обработка бронирований
— координация и встреча игроков на локации
— проведение инструктажа и погружения игроков в игровой процесс
— проведение игры в соответствии со сценарием и правилами, установленными в компании
— размещение игрового инвентаря в соответствии с требованиями сценария
— ведение отчетности.
Требования:
— ответственность
— исполнительность
— хорошая память
— творческая жилка
— обучаемость
— технические навыки.
Смотритель помещений на острове
Страна: Великобритания
Обязанности:
— управлять помещениями, поддерживать их в хорошем состоянии
— принимать гостевые звонки, оперативно реагировать на проблемы
— поддерживать связь с владельцем
— профессиональная уборка жилых помещений.
— обслуживание клиентов и контроль качества.
Требования:
— кандидаты должны иметь в уборке жилья
— навыки устной и письменной коммуникации
— смартфон и доступ в интернет
— надежный транспорт и действующее водительское удостоверение.