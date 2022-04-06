Смотритель помещений на острове и блогер в TikTok: 8 вакансий мечты

В мире есть множество профессий, которые нам хорошо известны. Но среди менеджеров, продавцов и госслужащих можно найти и необычные вакансии.





Смотритель за собаками и питомцами







Страна: Великобритания



Требования:

— понимание поведения собак

— готовность работать в любых погодных условиях

— трудолюбие и готовность идти навстречу

— водительские права Великобритании

— квалификация или опыт работы с животными будут хорошими, но не обязательными.





Блогер в TikTok в АРХ-идея Astana









Страна: Казахстан



Обязанности:

— ведение корпоративного аккаунта TikTok

— поиск релевантных идей и создание контента

— ответы на вопросы в комментариях социальных сетях.

Требования:

— опыт работы не менее года в приложении TikTok

— обработка, съемка и монтаж видео.





Инструктор по физической культуре в Mote Park





Страна: Великобритания



Обязанности:

— проводить различные мероприятия и занятия на открытом воздухе

— встречать гостей на стойке регистрации.

Требования:

— быть старше 18 лет

— быть активным и дружелюбным

— уметь работать в команде.





Страна: Россия

— приготовление и вынос чая

— общение с гостями

— получение и хранение продукции

— ведение простой отчетности.

Требования:

— доброжелательность, ответственность и ваше желание работать и зарабатывать

— опыт работы не обязателен, обучаем с нуля

— санитарная книжка или готовность ее сделать.





Профессиональный обниматель

Страна: Россия

Страна: США

Требования:

— принимать представителей всех рас, возрастов, полов.

— быть надежным, с сильными межличностными и коммуникативными навыками.





Модель на массовку









Страна: Россия

Обязанности:

— принимать участие в съемке фото- и видеопроектах в качестве массовки

— выполнять указания режиссера

— поддерживать в чистоте костюмы и декорации.

Требования:

— обладать актерскими навыками

— ответственность, находчивость, грамотная речь.









Страна: Россия

Обязанности:

— прием и обработка бронирований

— координация и встреча игроков на локации

— проведение инструктажа и погружения игроков в игровой процесс

— проведение игры в соответствии со сценарием и правилами, установленными в компании

— размещение игрового инвентаря в соответствии с требованиями сценария

— ведение отчетности.

Требования:

— ответственность

— исполнительность

— хорошая память

— творческая жилка

— обучаемость

— технические навыки.





Смотритель помещений на острове











Страна: Великобритания

Обязанности:

— управлять помещениями, поддерживать их в хорошем состоянии

— принимать гостевые звонки, оперативно реагировать на проблемы

— поддерживать связь с владельцем

— профессиональная уборка жилых помещений.

— обслуживание клиентов и контроль качества.

Требования:

— кандидаты должны иметь в уборке жилья

— навыки устной и письменной коммуникации

— смартфон и доступ в интернет

— надежный транспорт и действующее водительское удостоверение.