Smart Satu привлек инвестиции английского фонда Sturgeon Capital

Казахстанская платформа электронной торговли для автоматизации товарооборота в сегменте FMCG привлекла инвестиции в размере 500 тысяч $ по оценке 40 млн $. Инвестиции направят на усиление IT-команды, укрепление позиций в регионах и освоение новых рынков.

Британский инвестиционный фонд Sturgeon Capital, который поддерживает технологические стартапы из стран Центральной Азии, заинтересовался Smart Satu еще в октябре прошлого года. А уже в декабре стороны встретились в Стамбуле и обсудили возможные риски и дальнейший потенциал проекта.

Источник: @thetechkz