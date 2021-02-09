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Smart Satu привлек инвестиции английского фонда Sturgeon Capital
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Сегодня в 11:47

Smart Satu привлек инвестиции английского фонда Sturgeon Capital

Казахстанская платформа электронной торговли для автоматизации товарооборота в сегменте FMCG привлекла инвестиции в размере 500 тысяч $ по оценке 40 млн $. Инвестиции направят на усиление IT-команды, укрепление позиций в регионах и освоение новых рынков.

Британский инвестиционный фонд Sturgeon Capital, который поддерживает технологические стартапы из стран Центральной Азии, заинтересовался Smart Satu еще в октябре прошлого года. А уже в декабре стороны встретились в Стамбуле и обсудили возможные риски и дальнейший потенциал проекта.

Источник: @thetechkz

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#казахстан #стартап #бизнес #инвестиции #smartsatu
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