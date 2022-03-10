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Смарт-часами Google Pixel Watch можно будет управлять с помощью жестов на коже
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Сегодня в 09:24

Смарт-часами Google Pixel Watch можно будет управлять с помощью жестов на коже

Google Pixel Watch выйдут уже в этом году, предположительно в мае и одновременно с новым смартфоном Google Pixel 6a. В основе будет система Google Wear OS 3.0.

Пользователи смогут управлять часами, проводя пальцами по коже. Функция носит кодовое название Skin interface for Wearables: Sensor fusion to improve signal quality. Она появится не только у фирменных смарт-часов, но и у нового поколения наушников Pixel Buds. Благодаря технологии пользователи смогут использовать специальные жесты, вроде смахивания или касания, прямо на коже рядом с устройством.

Чтобы управлять Google Pixel Watch, нужно провести пальцами под или над дисплеем, а чтобы управлять Pixel Buds — в районе виска.

Источник: srsly.ru

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#технологии #смартфон #google #умныечасы #pixel
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