Сложный питч, отсутствие фокуса и преувеличения — как не ошибиться при поиске денег для стартапа

Денис Ефремов, принципал венчурного фонда Fort Ross Ventures, перевел пост Райна Брэслоу, сооснователя международной компании Bolt Financial, об ошибках в процессе фандрайзинга.





Райан Бреслоу, основать Bolt Financial





10 наиболее частых ошибок, которые совершают основатели в процессе фандрайзинга:

1. Слишком сложный питч.





VC тратят три минуты, поэтому питч должен быть емким и четким.

2. Слишком поздно выстраивают отношения.





Крайне сложно выстраивать отношения с VC и одновременно просить деньги. Лучше знакомиться заранее, делиться прогрессом, обсуждать инсайты. А потом приходить за деньгами.

3. Думают, что это игра в одни ворота.





Почему они должны дать мне денег? Они же такие крутые!

Нет, VC получают от работы с крутыми предпринимателями столько же, сколько предприниматели получают от работы с компетентными инвесторами. Помните, что вы сам приносите инвесторам value!

4. Принимают все на свой счет.





Вам сотни раз скажут «нет», но надо понимать, что VC — это профессия, где люди ошибаются 95% раз, если не 98%. Не принимайте отказы на свой счет. Это часто не из-за того, что у вас что-то плохо, а из-за множества других факторов, например, недостатка времени.

5. Стараются не быть собой.





В смысле вы стараетесь повторить чей-то профиль, который вам кажется идеальным. Вы хотите казаться идеальным стартапом. Нет!

VC могут видеть сквозь эту призму и готовы поддерживать неординарных предпринимателей!

6. Не фокусируются.





Надо свыкнуться, что фандрайзинг занимает кучу времени, это вырвет вас из каких-то процессов. Лучшие делают его быстро, но это редкость.

7. Празднуют слишком рано.





Пока вы не получили деньги на счет, сделка не закрыта.

8. Называют слишком много лишних имен.





Не стоит говорить инвесторам имена других инвесторов, с которыми вы общаетесь, если они не подписались. VC знают друг друга и легко проверят, если вы преувеличиваете интерес.

9. Не любят фандрайзинг.





Если вы делаете стартап, то вы должны много поднимать денег. Часто, постоянно. Это часть вашей работы, как основателя. Делайте это, кайфуя.

10. Чрезмерно любят фандрайзинг.





Да, другая крайность тоже плоха. У вас есть работа по развитию бизнеса, не стоит только постоянно поднимать деньги.

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