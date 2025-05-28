Скоростные поезда свяжут Ташкент и Хиву, сократив время в пути вдвое

В Узбекистане готовятся к запуску нового железнодорожного маршрута, который свяжет Ташкент и Хиву.

Железнодорожная линия «Бухара — Ургенч — Хива», протяженностью 465 километров, полностью электрифицирована.

Вдоль маршрута установлено около 960 километров защитных ограждений, а также возведены все необходимые инженерные сооружения, гарантирующие безопасность и бесперебойность движения поездов. Подготовительные работы полностью завершены и обновленная магистраль готова к приему современного подвижного состава.Начиная с 2026 года, по новому маршруту «Ташкент — Хива» начнут курсировать шесть комфортабельных высокоскоростных электропоездов, произведенных южнокорейской компанией Hyundai Rotem. Новому железнодорожному направлению будет присвоено имя «Джалолиддина Мангуберды».

Внедрение скоростных поездов позволит почти вдвое сократить время в пути между Ташкентом и Хивой — с прежних 14:00 до 19:40. Это значительно облегчит поездки для жителей и туристов, желающих посетить Хиву. Кроме того, модернизация железной дороги создаст условия для кратного увеличения объемов грузоперевозок — с одного миллиона до шести миллионов тонн в год. Ожидается и значительный рост пассажиропотока, который, по прогнозам, превысит три миллиона человек ежегодно.

Источник: upl.uz