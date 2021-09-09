Сколько стоит жизнь в США: жилье, транспорт и здоровый образ жизни

Сати Ташибаева, город — Сан-Франциско, продуктовый дизайнер, @sati_tachiba





В США мы с семьей переехали прошлым летом. Живем в Сан-Франциско. Сейчас я старший продуктовый дизайнер в компании Lucid Motors, проектирую интерфейсы. В свободное время веду YouTube-канал Design Lead, который посвящен продуктовому дизайну.





Жилье

Цены на покупку и аренду жилья в Сан-Франциско разные и зависят от расположения. Аренда двухкомнатной квартиры стоит от $2000 в месяц и выше. Покупка дома в нормальном районе и в хорошем состоянии обойдется около $1 700 000 и выше.

Цены за коммунальные услуги зависят от квадратуры жилья. Примерно от $200 в месяц.





Транспорт

Без личного транспорта в Сан-Франциско никуда. Топливо стоит около $5 за галлон. Стоимость страховки зависит от машины и истории вождения: чем больше инцидентов, тем дороже страховка. Может стоить $200-500 в месяц.





Сотовая связь

Пакеты и провайдеры от $15 в месяц. Но зона покрытия связи по городу, плохая.





Еда

Есть магазины подороже и подешевле. В среднем, на семью из двух взрослых и одного ребенка, еженедельный чек составляет $250-330.

В Сostco упаковка яиц — $6,21, полгаллона молока — $6,71, килограмм спагетти — $13,67, 10 кг муки — $13,67, 7,5 кг картофеля — $8, 5 кг сахара — $7,45, говяжье рубленое мясо прайм — $42,03 за 2 кг.

На ланч уходит примерно $15 за человека. За ужин на троих можно отдать $80 и больше.





Развлечения

Билет в кино на ребенка — $11, на взрослого — $15.

Музей — $30 за ребенка и $40 за взрослого.

Билеты на развлекательные шоу могут стоить от $50.

В зоопарке — $18 за ребенка и $25 за взрослого.





Здоровый образ жизни

Страховка на двоих людей около $400 в месяц, может полностью оплачиваться работодателем. Страховка покрывает не все услуги. Платный визит к врачу стоит $20.

Если говорить о спорте, два урока в неделю по 30 минут для ребенка — $320. Скалолазание для всей семьи — $160. Спортивные комплексы с бассейнами, теннисными кортами, тренажерными залами и разными секциями на семью из трех человек — от $500 в месяц.





Дополнительные расходы

Стоимость одежды: джинсы — $30, футболки от $7, жакеты от $30-40, куртки от $55. Детская одежда дешевле, даже продаются наборы за $20-30.

Школьные принадлежности не покупала, так как школы предоставляют все сами. Но есть добровольное пожертвование $1800 на ребенка в год.





О жизни и экономии

Минимальный заработок в Калифорнии — $14 в час. В сфере IT заработок больше. Средняя зарплата инженера в Сан-Франциско — $130 344 в год, учителя в государственной школе — $74 413.

Советую не экономить на продуктах, покупать качественную одежду, вести здоровый образ жизни, потому что болеть здесь дорого.

Большие семьи покупают членство в супермаркетах типа Costco, покупая много продуктов за низкую стоимость, но нам такой подход не подошел.

Всегда спрашивайте, сколько придется заплатить в конечном счете, посещая разные места.





Азамат Долда, 33 года, город — Лос-Анджелес, project manager , @isaac_dolda

Я родом из Алматы, работал в разных банках. Автор проекта Kaspi Gold, чем горжусь. В Лос-Анджелесе живу с мая 2021 года, до этого жил в Нью-Йорке. Здесь у меня новый проект — открытие новой локации быстрорастущей логистической компании Seka Moving.





Жилье

Аренда комнаты в Лос-Анджелесе стоит $700-1500, студии — $1200-1800, 1-3-спальных комнат — $1800-3500. Покупка недвижимости от $100 тысяч до нескольких миллиардов, в зависимости от района.

Плата за коммунальные услуги от $100 до $500.





Транспорт

Расходы на машину с арендой, бензином и страховкой, составляют от $700 до $2000.





Сотовая связь

Цены на сотовую связь — $40-100.





Питание

На питание уходит около $1000 в месяц. Например, ужин в заведении от $40 до $100.





Развлечения

В зависимости от вида деятельности — $15-40.





Здоровый образ жизни

Если нет страховки, медицина дорогая. Но спортивные секции в основном бесплатные.





О жизни и экономии

Средняя зарплата жителей Лос-Анджелеса — $70 000-120 000 в год. Чтобы экономить, советую готовить дома и больше работать головой.





Кызгалдак Карина, 32 года, город — Сан-Диего, блогер, фрилансер, @mrs.karina_k





В Штатах мы с семьей живем уже два с половиной года. До этого жили в городе Ирвайн, штат Калифорния. Сейчас живем в Сан-Диего. В семье нас пять человек. Супруг работает в сфере IT, я занимаюсь фрилансом на платформе Fiverr.com .





Жилье

В районе 4S Ranch, квартиры с двумя спальнями и ванными комнатами стоят около $2800-3000. Дома с таким же количеством комнат — от $4000 в месяц.

За коммунальные услуги мы платим примерно $250-300 в месяц.





Транспорт

В Сан Диего огромные расстояния, можно потратиться на такси, если нет своего авто.

Общественный транспорт есть, но не так хорошо развит. Поездка в центр занимает около трех часов с нашего района. Страховка — $450, для двоих.





Сотовая связь

$150, на двоих.





Еда

В среднем, тратим $1200 в месяц. Вне дома едим 3-5 раз в неделю. Разовый поход в фаст-фуд обходится в $25-30. В заведениях получше — $80-100.





Развлечения

$75 — билеты в кино, попкорн и вода.





Здоровый образ жизни

Страховка с работы супруга на семью стоит $500 в месяц. При этом, в случае похода к доктору, мы платим $50-80. Услуги стоматолога оплачиваются отдельно.

Гимнастика для двоих детей дважды в неделю — $290 + одноразовые взносы по $70.





Дополнительные расходы

$50-70 в месяц, а может вырасти до $1000 и больше, в случае дня рождения кого-то из членов семьи. В эту сумму входит активный отдых с выездом за город, гостиницами и другими расходами.





О жизни и экономии

Минимальный уровень дохода на семью из пяти человек $120 000 в год. Если меньше, то в качестве семьи с низким доходом, можно получать скидки за аренду и секции.

Здесь можно хорошо жить и одеваться по выгодным ценам, но это занимает много времени. Многие американцы ходят за продуктами в три, а то и пять разных магазинов. И я так делаю. Мы закупаемся на две недели в трех разных магазинах, если же я куплю в одном — это будет дороже.

В магазинах круглый год есть скидочные полки, в конце сезона огромные скидки. В Сан-Диего всегда лето и можно сэкономить на одежде.