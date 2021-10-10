Сколько стоит жизнь в Китае: жилье, транспорт и здоровый образ жизни

Мадина Ерболганова, 23 года, город — Шанхай, предприниматель, @yrblgnv

Я училась в Shanghai Polytechnic University на факультете Finance and Economics на китайском языке. Работала в казахстанско-китайской компании Caravan Corporation и представляла Казахстан, заводы и продукцию на международных выставках. Также была членом Ассоциации казахстанских студентов в Китае.

Жилье

Цены на жилье в Китае разные, все зависит от провинции и города. Снимать однокомнатную квартиру-студию в Шанхае обходится от 3000 юаней в месяц. И это без должного ремонта и красивой фурнитуры. Тогда как в других городах квартиры-дуплекс стоят от 1500 юаней, при этом с ремонтом.

Стоимость проживания в общежитиях стоит от 1200 юаней в месяц.

Плата за коммунальные услуги в общежитиях, как правило, дороже. Во время зимы в месяц за свет платят около 605 юаней в одноместной комнате, за воду около 150-227 юаней в месяц.

В квартирах же за свет платят 300-455 юаней, за воду 75-150 юаней.

Транспорт

Цены в метро зависят от того, сколько станций нужно проехать, к примеру, начинаются от 2 юаней и могут дойти до 10 юаней. Стоимость билета на автобус 1,5 юаня.

Такси — это что-то с чем-то. В каждой машине стоят счетчики, которые считают не только километры, но и каждую минуту. В дневное время счетчик начинается с 16 юаней, а в вечернее время 22 юаня. Цены на топливо в два раза больше, чем в Казахстане.

Сотовая связь

Цены за сотовую связь разные. Я покупала студенческую SIM-карту на 2 года за 182 юаня. Тариф был удобный: 40Гб в месяц, плюс бесплатные локальные социальные сети: WeChat, Baidu и другие. Этого хватало, хотя скорость интернета была медленной.

Еда

Стоимость базовых продуктов дешевле, при том, что разнообразие выбора овощей и фруктов здесь больше.

В Китае много разнообразной еды. Для мусульманской части населения и студентов есть заведения с дунганской кухней, там демократичные цены и большие порции. Можно плотно поесть и заплатить около 10 юаней. В китайских кафе и забегаловках цены почти такие же. В местных ресторанах средний чек на одного человека около 60-76 юаней. Есть и заведения с иностранной кухней, в них средний чек на одну персону также около 60-90 юаней.

Развлечения

В Китае много разных развлечений. Большинство красивых парков в китайском стиле бесплатные. Вход в храмы и достопримечательности тоже бесплатный. Но есть и отдельные места, где входной билет, в среднем, около 30-60 юаней.

Парки развлечений дорогие, за вход с одного человека берут от 225 юаней и не все карусели входят в стоимость.

С барами и клубами иностранцам повезло, так как в 99% ночных заведений вход и напитки — бесплатные.

Билеты в кино стоят около 18-20 юаней, если покупать онлайн, и 60-90 юаней в самом кинотеатре.

Здоровый образ жизни

Визит к врачу в медицинских центрах и больницах стоит около 15-18 юаней. В международных клиниках один прием обойдется в сумму от 300 юаней. Медикаменты дорогие, хотя большая их часть состоит из трав, приходится принимать лекарство горстями, это по пять-восемь таблеток, за раз. Антибиотики используют в редких случаях. Как-то я получила сильный ожог и за двухнедельное лечение, а это перевязки и обработка мазью через раз, счет составил сумму в 2500 юаней.

Китайцы придерживаются здорового образа жизни. 80% студентов в моем университете выходили на пробежки в шесть утра, а вечером бесплатно посещали спортивные секции и спортзалы.

Абонемент в фитнес-клубе, сроком на 3 месяца стоит около 1050 юаней.

Такого же образа жизни придерживается и взрослое население. В парке или у ворот жилых комплексов можно встретить танцующих бабушек и дедушек. Здесь так принято, выходить каждый день в 19:00 и танцевать.

Дополнительные расходы

В Китае можно носить одежду таких популярных брендов, как Zara, Massimo Dutti, Bershka и H&M, за недорогие цены. Скидки бывают почти каждые две недели, а в праздники скидки доходят до 80% и не только на одежду, но и на технику и другие мелочи.

Китайские родители трепетно относятся к образованию детей. Каждый второй водит ребенка в образовательные центры с трех лет, где их в обязательном порядке, учат английскому. Такое обучение обходится, в среднем, 9000-10 500 юаней за курс, который длится 9 месяцев.

О жизни и экономии

Средняя зарплата от 2415 юаней до 4010 юаней. У иностранцев, как правило, в два-четыре раза выше.

Не забывайте о том, что китайцы любят торговаться.

Билеты в ближайшие страны доступные, поэтому можно легко путешествовать. Для поездок стоит пользоваться приложением 嘀嗒出行, другие такси ощутимо бьют по карману.

Искать квартиры лучше в приложении 房租. А покупать онлайн в 淘宝 Taobao.

Кирилл Карпов, 26 лет, город — Сиань, преподаватель английского языка, @k.kirill.k

Я учусь на магистратуре и параллельно работаю преподавателем английского в городе Сиань.

Жилье

Цены на покупку жилья огромные. Например, двухкомнатная квартира в 50 квадратных метров в городе Тяньцзинь, может стоит около 2 225 000 юаней. Цены за аренду жилья идентичны тем, что в СНГ. Примерно за 2500 юаней можно найти однокомнатную квартиру даже в крупных городах.

За коммунальные услуги однокомнатной квартиры я плачу около 300 юаней в месяц.

Транспорт

Билет на автобус стоит 1,5 юаня. Минимальная цена такси в крупных городах 8 юаней, думаю, это намного дешевле того, к чему мы привыкли.

Мобильная связь

В Китае уже года два в тарифах есть 5G. И для телефона я не использую Wi-Fi, так что это очень дешево.

Еда

Я часто заказываю еду, блюда стоят от 14 до 25 юаней. Есть, конечно, и подороже, но для меня это дешево и вкусно. Я люблю китайскую кухню. Свежее мясо, привычные нам полуфабрикаты и молочные продукты дорогие. Здесь это в дефиците, и цена соответствует.

Развлечения

Фильмы здесь показывают в оригинале. Билет в кино стоит 35 юаней, но вы не сможете посмотреть громкие новинки. Большинство фильмов не попадают в прокат из-за цензуры.

Здоровый образ жизни

Местная медицина, как и в США, дорогая.

Здесь много секций: от обычного тренажерного зала до тай-чи. Разовый поход в бассейн — 50 юаней, а годовой абонемент — 2000-3000 юаней.

Дополнительные расходы

Растить детей в Китае дорого, поэтому здесь не стремятся рожать больше одного ребенка. Основной расход для родителей — обязательные образовательные курсы. Курс английского языка за полгода обойдется в 10 000 — 15 000 юаней.

Рекомендую покупать все с Taobao, это локальный AliExpress.

О жизни и экономии

Средняя зарплата чуть больше 6000 юаней. В Китае свыше полутора миллиарда людей, в деревнях много бедных. Иностранцы зарабатывают в разы больше из-за европейской внешности.

Уровень жизни в крупных городах выше, чем в СНГ. И здесь можно прожить на 2500 юаней.

Азамат Серикбаев, 25 лет, город — Ханжоу, маркетолог, видеограф, категорийный менеджер, @azajex

Я прожил в Китае больше шести лет. Знаю в совершенстве английский, китайский, казахский, русский и немного испанский. Во время учебы я жил в студенческом городке Xiasha 下沙 и работал видеографом для Tik-Tok, делал для них фотографии и видео. Основные направления: косметика, одежда и мини-фильмы. А в выходные и по вечерам преподавал английский.

Жилье

Самый дешевый вариант — общежитие, 800-1500 юаней за 10 квадратных метров. Обычно это квартиры, где по четыре-пять комнат и в каждой живет по одному человеку. Аренда однокомнатной квартиры стоит 2500 юаней. Цена зависит от условий. Покупка жилья обойдется дорого. Даже в 10 километрах от города жилье площадью 45 квадратных метров стоит около 2 895 000 юаней.

Плата за коммунальные услуги в месяц — 60-100 юаней, в зимнее время — 250-400 юаней. На юге Китая нет отопления и зимой люди часто ходят дома в куртках.

Транспорт

Такси — дорогое удовольствие. Мой начальник оплачивал мне дорогу только в одну сторону, это стоило 78-98 юаней.

В Китае удобный общественный транспорт, в каждом есть GPS-карта в реальном времени, она озвучивает каждую остановку на английском и китайском языках.

Сотовая связь

30ГБ стоит около 100 юаней. Связь ловит везде, в любом здании и даже метро.

Интернет высокоскоростной, так как IT-сфера в стране развита на высоком уровне.

Еда

В столовой для студентов можно пообедать за 15 юаней и еще 3-4 юаня уйдет на напиток. В нашем студенческом городке есть кафе, где готовят турецкие, корейские или мексиканские блюда. В таких местах можно поесть за 25 юаней. Поужинать в хорошем китайском ресторане стоит около 400 юаней и больше.

Развлечения

Кино стоит около 30-70 юаней.

В стране много достопримечательностей и других классных мест. Например, в городе, где я жил, есть копии Венеции и Эйфелевой башни.

Также есть много кафе с крутой атмосферой, куда приходят блогеры, чтобы снять крутой контент.

Здоровый образ жизни

Медицина в Китае — дорогое удовольствие, поэтому люди стараются не болеть. Вырвать один зуб стоит около 500 юаней, а сделать брекеты — 20 000 юаней.

Большинство китайцев занимается спортом и в стране много мест для тренировок. Я занимался calisthenics и плаванием.

Дополнительные расходы

Во время студенчества в месяц я тратил около 2500 юаней. Когда начал работать, тратил от 4000-8000 юаней. В эти расходы входила аренда, еда, одежда и развлечения.

О жизни и экономии

Экономить можно, если готовить еду дома. Так, в месяц я тратил на продукты 500 юаней.

Иногда покупал вещи и даже продукты питания на оптовых сайтах, где их стоимость дешевле в четыре-пять раз, чем на обычных сайтах.

Средняя зарплата китайца 5000 юаней. В больших городах заработная плата может достигать 8000-10 000 юаней.