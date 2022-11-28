Сколько стоит выучиться на программиста в лучших вузах Астаны, Ташкента и Сеула

Сегодня программирование — одно из самых востребованных направлений учебы. Мы сравнили цены на образовательные программы в разных странах Центральной Азии и мира.





Астана





Средняя стоимость обучения в год: 6878 $.

Бакалавриат в области компьютерных наук в одном из лучших вузов страны дает прочный фундамент знаний в сфере естественных наук, математики и вычислительной техники. Язык обучения по программе — английский.

Стоимость обучения составляет 46 000 $. Но стоит учесть, что 98% студентов имеют гранты и скидки.

Образовательная программа Computer Science позволит студентам получить специализированные знания и навыки в области информационных технологий. Выпускники получают квалификацию для работы в качестве Junior или Middle IT-специалистов.

Стоимость обучения без скидок — 2 000 000 тенге — 4298 $ в год или 6 000 000 тенге — 12 896 $ за все три года.

Eurasian National University

На факультете «Информационных технологий» обучают по шести программам бакалавриата. Одна из них — Computer Science — готовит будущих программистов.

Один год учебы для студента-бакалавра будет стоить 1 050 000 тенге — 2256 $. Полная программа — 4 200 000 тенге — 9027 $.

Алматы

Средняя стоимость обучения в год: 2 691 $.

Один из самых старых учебных заведений Казахстана обучает бакалавров по девяти программам в области информационных технологий.

Стоимость обучения — 6 000 000 тенге — 12 896 $ за четыре года.

Suleyman Demirel University

Студенты программы «Компьютерные науки» обучаются разработке и моделированию приложений, конструированию IoT-устройств, анализу данных, применению алгоритмов и другим знаниям, необходимым для работы в IT-сфере.

Один семестр обучения на бакалавриате составляет 690 000 тенге — 1483 $. Полная стоимость программы — 5 520 000 тенге — 11 864 $.

Satbayev University

Образовательная программа Computer Sciences готовит IT-специалистов по трем направлениям: «Программная инженерия», «Искусственный интеллект», «Информационные системы».

Стоимость одного года учебы — 1 004 700 тенге — 2159 $. За минимальный срок обучения — четыре года нужно будет заплатить 4 018 800 тенге — 8637 $.

Бишкек

Средняя стоимость обучения в год: 2715 $.

American University in Central Asia

Программа бакалавриата Software Engineering предусматривает получение не только теоретических знаний, но и практических, за счет написания Senior Рroject.

Полная стоимость обучения по программе — 13 200 $ или 3300 $ в год.

Международный университет Кыргызстана

В Центральном кампусе Международного университета Кыргызстана бакалавров по направлению «Информационные системы и технологии» обучают за 45 000 сомов — 532 $ в год или 180 000 сомов — 2131 $ за полную программу.

Ala-Too International University

Кафедра «Информационных технологий» предлагает студентам возможность стать специалистом в области цифровых технологий, программного обеспечения и сетевого администрирования. Основной язык обучения — английский.

Обучиться по программе бакалавриата будет стоить от 8920 $.

Ташкент

Средняя стоимость обучения в год: 2025 $.

Westminster International University in Tashkent

Программа Business Information Systems дает студентам опыт в управлении информационными системами и учит пониманию бизнес-контекста и потребностей пользователей.

Продолжительность учебы — три года. Цена — 98 980 200 сумов — 8 804 $.

Inha University in Tashkent

Стоимость обучения в школе компьютерной и информационной инженерии в Университете Инха в Ташкенте составляет 31 500 000 сум — 2802 $ в год или 126 000 000 сумов — 11 208 $ за четыре года.

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразми

Ведущий технический университет Узбекистана по подготовке кадров в области информационных и телекоммуникационных технологий обучает будущих программистов по программе Computer Engineering.

Стоимость контрактной платы за обучение определяется государственной комиссией по приему в образовательные учреждения. В 2022-2023 году она составляет 13 306 500 сум — 1183 $ в год или 53 226 000 сумов — 4734 $ за весь период обучения.

Стамбул

Средняя стоимость обучения в год: 19 500 $.

Koç University

В лучшем вузе Турции по результатам рейтинга QS стоимость обучения иностранных граждан на бакалавриате начинается от 19 500 $ в год. При учебе продолжительностью четыре года студенту нужно выплатить 78 000 $ за программу.

Sabancı University

Студенты программы Computer Science and Engineering изучают широкий круг предметов: от искусственного интеллекта до аналитики данных.

Стоимость обучения для иностранных студентов здесь такая же, как и в Koç University — 19 500 $ в год.

Сеул

Средняя стоимость обучения в год: 3790 $.

Seoul National University

Стоимость обучения для иностранных студентов по программам бакалавриата в лучшем вузе Южной Кореи — Seoul National University начинается от 3733 $ до 6940 $ в год.

Yonsei University

В College of Computing студентов учат быть лидерами мирового уровня в области компьютерных наук и искусственного интеллекта. За это здесь необходимо заплатить 5 140 000 вон — 3848 $ в год.

Лондон

Средняя стоимость обучения в год: 42 439 $.

Стоимость учебы будущего программиста в одном из самых знаменитых вузов Лондона для иностранных студентов составляет 35 100 £ — 42 439 $ в год.

Факультет «Компьютерных наук» University College London занимает второе место среди всех вузов Великобритании по исследовательской деятельности. Стоимость одного года учебы по программе составляет 35 100 £ — 42 439 $.