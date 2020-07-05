Систему онлайн-продажи билетов запустили в Узбекистане

В Узбекистане в тестовом режиме запущена Единая электронная система билетных операций.



Первыми к ней подключат Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои, Узбекский национальный драматический театр, Государственный музыкальный театр имени Мукимий и Бухарский государственный музей-заповедник.



В течение тестового периода, до конца лета 2020 года, сотрудники этих учреждений смогут обучиться работе в системе и начать ее использование. После окончания тестового периода начнутся продажи билетов и к ЕЭСБО будут подключены все государственные театры, музеи и другие подведомственные организации Министерства культуры, реализующие билеты. Основная цель внедрения системы — создание прозрачной среды в этой сфере.

