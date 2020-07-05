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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Систему онлайн-продажи билетов запустили в Узбекистане
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Сегодня в 10:08

Систему онлайн-продажи билетов запустили в Узбекистане

В Узбекистане в тестовом режиме запущена Единая электронная система билетных операций.

Первыми к ней подключат Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои, Узбекский национальный драматический театр, Государственный музыкальный театр имени Мукимий и Бухарский государственный музей-заповедник.

В течение тестового периода, до конца лета 2020 года, сотрудники этих учреждений смогут обучиться работе в системе и начать ее использование. После окончания тестового периода начнутся продажи билетов и к ЕЭСБО будут подключены все государственные театры, музеи и другие подведомственные организации Министерства культуры, реализующие билеты. Основная цель внедрения системы — создание прозрачной среды в этой сфере.

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#узбекистан #ташкент #услуги
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