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Система «Умный дом»: как облегчить себе жизнь и обеспечить гарантию безопасности
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01.01.2000

Система «Умный дом»: как облегчить себе жизнь и обеспечить гарантию безопасности

Современного человека в большом городе трудно представить без различных инновационных технологий. Одна из таких — система «Умный дом», которая с каждым днем все больше заполняет дома пользователей. Так чем же полезна и какие устройства входят в эту разработку?


Что такое система «Умный дом»

С развитием технологий на рынке появляются все новые и новые продукты, которые применяются людьми в различных целях: от общения в социальных сетях до обеспечения собственной безопасности. Одни из последних hi-tech разработок — интеллектуальные продукты «Умный дом».

Наличие такой системы в доме — символ безопасности и гарантия личного комфорта. «Умный дом» упрощает жизнь пользователей, благодаря уменьшению цепочки действий, которые люди совершают в повседневной жизни. Вся коммуникация находится под постоянным управлением и настраивается под желания человека.

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Что может

Благодаря умному дому пользователь может дистанционно управлять электроникой из любой точки мира, а также настроить бытовую технику, чтобы она включалась в строго определенное время или при наступлении определенных обстоятельств.

Также появляется возможность управлять бытовой электроникой с помощью голосовых команд, выходить в интернет, осуществлять серфинг по сети, проигрывать видео на домашнем телевизоре и выполнять другие действия на расстоянии.

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Как работает

Управлять процессами можно через мобильное приложение, с помощью универсального пульта либо просто голосом, используя интеграцию с Siri, ассистентом Google или другим виртуальным помощником. При этом почти всегда остаются дублирующие механические кнопки для ручного управления приборами.

Камеры видеонаблюдения

Надежные помощники для наблюдения в доме — видеокамеры. Такие помощники обеспечат слежку любого движения в окрестности и внутри вашего дома, заменят няню и прослужат охранником. Наличие таких технологий определенно облегчит жизнь пользователя в его повседневной жизни, ведь они могут снять с хозяина часть его обязанностей.

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Камера видеонаблюдения может обеспечить спокойствие родителям, ведь ее можно использовать в качестве видеоняни. Хороший выбор — C1T от мирового бренда EZVIZ. Она позволяет не только присматривать за малышом, но и удаленно успокаивать его благодаря наличию в камере двусторонней голосовой связи.

Для создания полноценной охраны дома также необходима камера уличного видеонаблюдения. Такие камеры обладают функцией цветного ночного видения, фиксируют движения человеческих фигур на дальние расстояния и даже имеют встроенные сирены. Здесь можно отдать предпочтение аккумуляторной камере ВС1 с базовой станцией в комплекте, ведь для ее подключения совсем не нужны провода, так как данные передаются по Wi-Fi.

Дверной замок

Теперь чтобы попасть в дом, не потребуется искать ключ, завалявшийся в сумке. Система «Умный дом» предлагает дверной замок, который обеспечивает постоянный доступ в помещение с помощью отпечатков пальцев, кодов или бесконтактных карт. Приложил палец к сенсору и дверь открыта. В этих целях отличным помощником может стать дверной замок L2 от EZVIZ.

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Дверной звонок

А для того, чтобы домовладельцы не пропустили стук в дверь, где бы они не находились служат беспроводные дверные видеозвонки. Отлично с этой работой справляется DB2C. Для его установки не нужны провода и кабели, он подключается по Wi-Fi. Пассивный инфракрасный датчик помогает быстро обнаруживать людей и уведомлять о приходе сигналом.


Подписывайтесь на Instagram @ezviz_cis.


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