Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
shvedskiy-startap-urbanista-vypustit-pervye-v-mire-naushniki-s-solnechnoy-batareey
Шведский стартап Urbanista выпустит первые в мире наушники с солнечной батареей
74
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:24

Шведский стартап Urbanista выпустит первые в мире наушники с солнечной батареей

Шведский производитель аудиотехники Urbanista выпустит первые в мире беспроводные наушники-вкладыши, работающие на солнечных батареях.

В самих наушниках, которые получили название Phoenix, нет солнечных батарей — они встроены в зарядный кейс, который постоянно подзаряжается как от наружного освещения, так и внутри помещения.

Заряда наушников хватит на воспроизведение музыки в течение восьми часов подряд, а использование кейса увеличит время до 32 часов.

В наушники встроили функцию многоточечного подключения, что позволяет использовать два устройства в качестве источника звука одновременно.

Запуск запланирован на IV квартал 2022 года. Наушники Phoenix будут выпускать в черном и розовом цветах по цене $149.

Источник: incrussia.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#стартап #технологии #швеция #солнечнаяэнергия #наушники
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Определены зоны перспективной застройки Астаны
2865
TSE Art Destination объявляет конкурс в честь 75-летия ООН и презентации проекта «Тре...
1103
Жители и гости столицы могут принять участие в массовой игре на домбре
1191
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.