Шведский стартап Urbanista выпустит первые в мире наушники с солнечной батареей

Шведский производитель аудиотехники Urbanista выпустит первые в мире беспроводные наушники-вкладыши, работающие на солнечных батареях.

В самих наушниках, которые получили название Phoenix, нет солнечных батарей — они встроены в зарядный кейс, который постоянно подзаряжается как от наружного освещения, так и внутри помещения.

Заряда наушников хватит на воспроизведение музыки в течение восьми часов подряд, а использование кейса увеличит время до 32 часов.

В наушники встроили функцию многоточечного подключения, что позволяет использовать два устройства в качестве источника звука одновременно.

Запуск запланирован на IV квартал 2022 года. Наушники Phoenix будут выпускать в черном и розовом цветах по цене $149.

Источник: incrussia.ru