Шоу популярного турецкого коллектива Pasha Dance Theater в Казахстане

Pasha Dance Theater выступят в трех городах Казахстана: Алматы, Караганде и Астане.
Pasha Dance Theater — турецкое театрально-танцевальное шоу о блеске и культурном богатстве Великолепного Века Османской империи в современной интерпретации для всех поколений.
В постановке участвуют лучшие танцоры и акробаты из Турции, Болгарии, Грузии, Кубы, России и Украины.
— Алматы: 19 апреля во Дворце Республики
— Караганда: 23 апреля во Дворце культуры горняков
— Астана: 25 апреля в ЦКЗ Казахстан.
Купить билеты можно здесь.
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