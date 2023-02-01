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Шоу популярного турецкого коллектива Pasha Dance Theater в Казахстане
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Сегодня в 10:08

Шоу популярного турецкого коллектива Pasha Dance Theater в Казахстане

Pasha Dance Theater выступят в трех городах Казахстана: Алматы, Караганде и Астане.

Pasha Dance Theater — турецкое театрально-танцевальное шоу о блеске и культурном богатстве Великолепного Века Османской империи в современной интерпретации для всех поколений.

В постановке участвуют лучшие танцоры и акробаты из Турции, Болгарии, Грузии, Кубы, России и Украины.

— Алматы: 19 апреля во Дворце Республики

— Караганда: 23 апреля во Дворце культуры горняков

— Астана: 25 апреля в ЦКЗ Казахстан.

Купить билеты можно здесь.

Подробнее в Instagram.

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#казахстан #турция #шоу #театр #культура
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.