Школьники о том, почему регулярно занимаются спортом и как он влияет на их жизнь

Данеля Байгозина, 16 лет, @danelskiii





О себе



Я учусь в девятом классе. Увлекаюсь спортом и активным образом жизни, занимаюсь саморазвитием.

О спорте и его влиянии на жизнь

Всю жизнь я получала удовольствие от физкультуры, любила подвижные игры. С детства ходила на разные кружки и секции, не могла усидеть на месте.

Уже четыре года я играю в баскетбол. Это замечательный вид спорта, который развивает быстроту реакции, ловкость и координацию движений. Улучшает выносливость, умение концентрировать внимание и гибкость мышц.

За это время я стала увереннее в себе. У меня появились замечательные друзья, команда. Вместе мы радуемся победам, это здорово.

Мне удается совмещать спорт и учебу, это главное. Бывает, что устаешь, ошибаешься на уроке или на соревнованиях. Но это нормально, потому что ошибки делают нас сильнее. Главное — учиться на них.

Рекомендации тем, кто хочет заниматься спортом

Главное — никогда не опускать руки. Если не получилось, попробовать снова. Но не стоит забывать о других обязанностях, вроде учебы и домашних дел. Важно сохранять баланс, правильно вписаться, следить за режимом сна и не лениться.

Лолита Мороз, 17 лет, @lolik_34021





О себе







Я ученица 11 класса. За свои 17 лет попробовала разные виды спорта и танцев. Занималась гимнастикой, эстрадно-современными и восточными танцами, увлекалась легкой атлетикой, лыжами, волейболом, баскетболом и фит-боксом, танцевала в хоккейной группе поддержки.

О спорте и его влиянии на жизнь

Моя спортивная жизнь началась в среднем звене. Я участвовала во всевозможных соревнованиях, но больше всего мне нравился баскетбол. Играю уже шесть лет. У нас дружная команда, благодаря этому мы занимаем призовые места.

Совмещать тренировки с учебой сложно, если вы видите будущую карьеру в спорте. Но мне удается найти баланс.

Еще я занимаюсь танцами. Они влияют на мое творческое развитие и мышление.

Рекомендации тем, кто хочет заниматься спортом

Заниматься спортом важно, хотя бы один раз в неделю. Это не только улучшит ваше состояние, но и раскроет потенциал, личность, поможет стать увереннее. Не бойтесь того, что не получится, бойтесь не попробовать.

Адия Турсунай, 17 лет, @adikaaa_25





О себе

Я ученица 11 класса, занимаюсь баскетболом и готовлюсь к сдаче ЕНТ.

О спорте и его влиянии на жизнь

В пятом классе я открыла для себя этот удивительный вид спорта. Благодаря баскетболу смогла найти свое «Я» и изменить жизнь в лучшую сторону.

Спорт — это идеальный способ улучшить здоровье и качество жизни. Он положительно влияет и на учебу, развивая в человеке ответственность, целеустремленность и самостоятельность. Также спорт развивает умение работать в команде и правильно распределять время.

Рекомендации тем, кто хочет заниматься спортом

Начинать заниматься спортом следует постепенно. Главное не забывать отдыхать и тренироваться с удовольствием.