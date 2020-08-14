Школа. Павел Коктышев о главной задаче школы, которую мы не замечаем, и необходимых трансформациях

Павел Коктышев, 30 лет, город — Нур-Султан, заместитель председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», Facebook
Было
До седьмого класса я учился в общеобразовательной школе №29 города Караганды, в ста метрах от своего дома. Младшая школа связана с жизнью в традиционном дворе многоквартирного дома: мои одноклассники — это мои же друзья, компания, общение с ребятами, дружба, первая любовь, дискотеки. У родителей был хороший большой аудиомагнитофон, и, учитывая, что я жил близко к школе, на всех дискотеках я был диджеем. Это яркое воспоминание из детства.
Помню, мы готовились ко Дню Республики и пели всем классом. А у меня рано начал ломаться голос, поэтому учительница попросила меня не петь, а просто открывать рот. И это меня так задело, что после я самостоятельно работал над голосом. На сегодняшний день удалось попеть и в театре, и в целом я иногда пою, хоть и не профессионально.
В седьмом классе я поступил в школу для одаренных детей «Мурагер» физико-математического уклона. Таких школ, с приставкой «для одаренных детей» или «лицей», у нас в стране много. Большинство из них с хорошим коллективом, сбитой командой учителей, наша школа была такой же. У нас всегда поощрялась внеклассная работа. С седьмого класса участвовал в конкурсах научных проектов. Помимо школьных предметов также готовил базу для университета, читал, участвовал в олимпиадах, потому что победителям олимпиад давали гранты.
Школа оказала на меня сильное влияние в плане социализации, умения адаптироваться
Мне нравились гуманитарные предметы. Математика и все, что с ней связано, мне было неинтересно, возможно, потому что в один момент я упустил, недопонял что-то. Наша система образования потоковая, и, учась в сильном классе, если ты потерял нить, уже не догонишь. Поэтому я просто осознал, что математика — не моя сильная сторона, и сделал упор на то, что получалось лучше. Мне запомнилась фраза учителя физики: «Паша, ты человек хороший, но физику ты не знаешь». Зато я любил литературу, и учительница литературы меня любила. Когда я выходил к доске, мог пол-урока рассказывать, пересказывать, делать заключения, за что меня также любили одноклассники.
Школа оказала на меня сильное влияние в плане социализации, умения адаптироваться. Желание перейти в другую школу, поставить себе более высокую планку, было осознанным. Потому что коллектив, групповая динамика имеет значение.
Стало
Наблюдаю процветание специализированных, частных школ по различным моделям: финской, сингапурской. Но в общей массе, это не только в Казахстане, а во всем мире, фундаментально мало что изменилось: класс, парта, учитель, учебник, тетрадка. В 90-е годы, когда я учился в школе, было не сильно заметно, что наша школьная модель — XIX века, потому что на тот момент такого прорыва цифровых технологий не было. Но сейчас чувствуется. Сегодня важен профессионализм учителя, умение вовлекать детей, учить учиться.
Ценность образования сегодня, школьной системы — в сообществе учителей и учеников, формировании человека. Многие дети дадут фору учителям в том, как находить, анализировать, синтезировать и хранить информацию. Но чего они точно лучше не знают, так это житейской мудрости.
Ценность образования сегодня, школьной системы — в сообществе учителей и учеников, формировании человека
Я работаю с цифровыми технологиями, стартапами в области технологий и понимаю, что провозглашаемая революция в образовании через онлайн сильно переоценена. Учитель пока не может быть убран из процесса. Значимость его труда неоценима. Еще долгое время образование будет смесью цифрового и аналогового. Потому что у школы есть нечто неуловимое, чего не почитаешь в отчетах, не пропишешь цифрами. И это не подвергается прямой оцифровке.
С началом карантина люди из сферы образования столкнулись с большой проблемой. Но все повалилось не из-за плохого интернета. Вопрос гораздо глубже. Дело в том, что мы не общаемся со своими детьми, мы слишком много скинули на школу. Все родители — современные люди и умеют обращаться с техникой, но, когда надо было помимо физической передачи знаний заменить тонкую материю социализации ребенка, родители не справились. Школа выполняет именно эту задачу, и мы ее не замечаем. Человек после стольких лет школы приходит более осознанный, одухотворенный и самостоятельный — и это влияние школы, куда более важное, чем количество выученных теорем.
Школы однозначно должны трансформироваться. Учебные заведения изменились внешне, стали красивыми, с пластиковыми окнами и новой мебелью — это хорошо, но не главное.
Преподавание, образование — творческая сфера
Сейчас в образовании можно экспериментировать. Преподавание, образование — творческая сфера. К примеру, в нашей школе «Мурагер» была культура внеклассной работы, интеллектуальных соревнований. На уроках НВП в старшей школе учитель водил нас на пейнтбол, где мы могли прочувствовать элемент сражения, то, к чему предмет начальная военная подготовка и готовит.
КТЛ — тоже сильная культура и уникальная система. В каждой школе педагогам дается пространство для творчества, проведения уникальных программ, которых нет в других школах, введение отдельных предметов. У нас в городе была школа, где на уроках рисования дети выезжали в парки. И это была обычная школа.
Нужно экспериментировать, но не в массовом формате, не переводить все школы на одну модель, а осторожно и осознанно, потому что есть много рисков.
Будет
Идеальная школа будущего — это система школ в разных локациях с разными методиками, когда у учеников есть возможность идти по определенному треку. И при талантливой, менторской поддержке менять этот трек, когда нужно.
Идеальная школа — это та, в которой никто не остается позади.