Школа. Павел Коктышев о главной задаче школы, которую мы не замечаем, и необходимых трансформациях

Было

Школа оказала на меня сильное влияние в плане социализации, умения адаптироваться

Стало

Ценность образования сегодня, школьной системы — в сообществе учителей и учеников, формировании человека

Преподавание, образование — творческая сфера

Будет

Младшая школа связана с жизнью в традиционном дворе многоквартирного дома: мои одноклассники — это мои же друзья, компания, общение с ребятами, дружба, первая любовь, дискотеки. У родителей был хороший большой аудиомагнитофон, и, учитывая, что я жил близко к школе, на всех дискотеках я был диджеем. Это яркое воспоминание из детства.А у меня рано начал ломаться голос, поэтому учительница попросила меня не петь, а просто открывать рот. И это меня так задело, что после я самостоятельно работал над голосом. На сегодняшний день удалось попеть и в театре, и в целом я иногда пою, хоть и не профессионально.Таких школ, с приставкой «для одаренных детей» или «лицей», у нас в стране много. Большинство из них с хорошим коллективом, сбитой командой учителей, наша школа была такой же. У нас всегда поощрялась внеклассная работа. С седьмого класса участвовал в конкурсах научных проектов. Помимо школьных предметов также готовил базу для университета, читал, участвовал в олимпиадах, потому что победителям олимпиад давали гранты.Математика и все, что с ней связано, мне было неинтересно, возможно, потому что в один момент я упустил, недопонял что-то. Наша система образования потоковая, и, учась в сильном классе, если ты потерял нить, уже не догонишь. Поэтому я просто осознал, что математика — не моя сильная сторона, и сделал упор на то, что получалось лучше. Мне запомнилась фраза учителя физики: «Паша, ты человек хороший, но физику ты не знаешь». Зато я любил литературу, и учительница литературы меня любила. Когда я выходил к доске, мог пол-урока рассказывать, пересказывать, делать заключения, за что меня также любили одноклассники.Желание перейти в другую школу, поставить себе более высокую планку, было осознанным. Потому что коллектив, групповая динамика имеет значение.Но в общей массе, это не только в Казахстане, а во всем мире, фундаментально мало что изменилось: класс, парта, учитель, учебник, тетрадка. В 90-е годы, когда я учился в школе, было не сильно заметно, что наша школьная модель — XIX века, потому что на тот момент такого прорыва цифровых технологий не было. Но сейчас чувствуется. Сегодня важен профессионализм учителя, умение вовлекать детей, учить учиться.Многие дети дадут фору учителям в том, как находить, анализировать, синтезировать и хранить информацию. Но чего они точно лучше не знают, так это житейской мудрости.Учитель пока не может быть убран из процесса. Значимость его труда неоценима. Еще долгое время образование будет смесью цифрового и аналогового. Потому что у школы есть нечто неуловимое, чего не почитаешь в отчетах, не пропишешь цифрами. И это не подвергается прямой оцифровке.Но все повалилось не из-за плохого интернета. Вопрос гораздо глубже. Дело в том, что мы не общаемся со своими детьми, мы слишком много скинули на школу. Все родители — современные люди и умеют обращаться с техникой, но, когда надо было помимо физической передачи знаний заменить тонкую материю социализации ребенка, родители не справились. Школа выполняет именно эту задачу, и мы ее не замечаем. Человек после стольких лет школы приходит более осознанный, одухотворенный и самостоятельный — и это влияние школы, куда более важное, чем количество выученных теорем.Учебные заведения изменились внешне, стали красивыми, с пластиковыми окнами и новой мебелью — это хорошо, но не главное.Преподавание, образование — творческая сфера. К примеру, в нашей школе «Мурагер» была культура внеклассной работы, интеллектуальных соревнований. На уроках НВП в старшей школе учитель водил нас на пейнтбол, где мы могли прочувствовать элемент сражения, то, к чему предмет начальная военная подготовка и готовит.В каждой школе педагогам дается пространство для творчества, проведения уникальных программ, которых нет в других школах, введение отдельных предметов. У нас в городе была школа, где на уроках рисования дети выезжали в парки. И это была обычная школа.Нужно экспериментировать, но не в массовом формате, не переводить все школы на одну модель, а осторожно и осознанно, потому что есть много рисков.И при талантливой, менторской поддержке менять этот трек, когда нужно.