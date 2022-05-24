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Шесть рейсов в неделю будет выполняться из Казахстана в Грецию
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Сегодня в 09:34

Шесть рейсов в неделю будет выполняться из Казахстана в Грецию

С 1 июня 2022 года авиакомпания Air Astana планирует начать выполнение рейсов в греческий Ираклион из двух городов Казахстана.

Рейсы из Нур-Султана в Ираклион будут осуществляться три раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам. А из Алматы в Ираклион — по вторникам, четвергам и субботам на воздушном судне типа А-321NEO.

Для поездки в Грецию казахстанцам требуется получение греческой шенгенской визы. Кроме того, пассажиры, направляющиеся в Грецию, должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Источник: tengritravel.kz

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