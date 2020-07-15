Шеф-повар, который готовил для Майкла Джексона и Барака Обамы, открывает рестораны в Нур-Султане

О жизни
Я в Казахстане впервые, здесь уже больше полугода. Приехал из Ирландии, Дублин. Когда говорю, что из Ирландии, некоторые теряются, тогда я говорю о Коноре Макгрегоре, и всем сразу становится ясно.
Когда я получил образование в Ирландии в 18 лет, то уехал из дома. Из моего класса из 30 человек 29 уехали. Мы уехали из страны, чтобы зарабатывать. Сейчас в Ирландии проживает 4,5 млн человек, в то время как в США проживает 33 млн ирландцев, также большая диаспора находится в Канаде и Австралии.
Прежде я работал на компанию Marriott International в Тбилиси. Когда приехал в Казахстан на открытие отеля Sheraton Nur-Sultan Hotel, то влюбился в него. И главное — в замечательный персонал, моих коллег. Поэтому решил остаться, получать новый опыт и поделиться своими знаниями.
Когда приехал в Казахстан на открытие отеля Sheraton, то влюбился в него
Мой опыт работы в сфере отельного бизнеса — около 25 лет, я открыл пять отелей. Первый отель, который открывал — отель Marriott Tbilisi в 1991 году, затем занимался открытием отелей в Москве, Братиславе, Вильнюсе, Республике Гана и вот теперь в Казахстане.
О городе
Первое впечатление — холод, учитывая, что я прилетел из Грузии. Второе, на что обратил внимание — широкие дороги. Во всех городах Европы, где я бывал, все развивалось веками, и дороги постепенно становились больше. А Нур-Султан — это новый город, который был четко спланирован, поэтому дороги уже были проложены с несколькими линиями.
Все, что ты замечаешь — это большие здания, площади повсюду. Обычно в городах Европы центр — это там, где начинался город тысячи лет назад. Например, Тбилиси появился пять веков назад, и город растет вокруг старого центра. А здесь город построен сравнительно недавно, это новый город.
В Нур-Султане я пока не был на правом берегу. В первую неделю моего приезда, в декабре, здесь было минус 27 градусов, поэтому я не гулял, а был дома. Но я привык к холоду, так как жил в Москве и там были морозы, доходящие до минус 33 градусов.
Я живу напротив работы, в трех минутах ходьбы, поэтому не пользуюсь общественным транспортом, если мне надо куда-то съездить — вызываю такси. В покупке автомобиля нет необходимости. Если сейчас, летом, мне надо будет съездить за город, я просто арендую машину.
Об особенностях
Каждая страна разная. Я работал и в Грузии, и в Африке, и в России, во многих европейских странах. И везде свой колорит.
Сейчас я в Казахстане, и мне нравится быть здесь. Казахстан современная страна, и вместе с тем здесь бережно относятся к традициям. Считаю важным придерживаться своей аутентичности. Мечтаю попутешествовать по этой огромной и, я уверен, красивой стране.
Я говорю по-русски, но не так хорошо. Большой плюс знания языка это то, что ты можешь спокойно выйти на улицу, объясниться с таксистом, заказать еду в ресторане. Я выучил русский язык в Грузии, где встретил жену. Там же женился, и сейчас у меня четверо детей. Моя будущая жена тогда не разговаривала по-английски, поэтому я выучил русский, затем мы переехали в Москву, где прожили семь лет, и язык укрепился.
Люди в Казахстане дружелюбные и хорошие. Мне нравится, что здесь семейные ценности в приоритете. Это здорово — видеть семьи, где по три-четыре ребенка. В европейских семьях обычно один ребенок, потому что это дорого.
О работе
Кухня — важная часть отеля. Я работаю с рестораном международной кухни Emiliya. Первого июля мы открыли для ресторана летнюю террасу. Также работаем на доставку и take-away. В планах — открыть мясной ресторан SALTER'S, лобби-бар и запустить банкетную службу.
Работа сложная, но еще сложнее найти людей, которые будут делать эту работу. Шеф работает всегда, даже на праздники и выходные. Не все хотят так жить. Но это наша работа, и ты занимаешься этим, потому что понимаешь специфику индустрии и любишь свое дело.
Деньги не всегда должны быть мотивацией для молодежи. Я всегда говорю, что каждый день работу нужно выполнять лучше, а когда ты достиг максимума, надо начать делать ее быстрее. Это и есть прогресс, который дает удовлетворение. Каждый год человек должен становиться лучше. Если работник пришел и сказал, что не стал лучше за год, работая здесь, то это плохо.
Поэтому в нашей компании мы вкладываем много денег и времени в то, чтобы сотрудники росли и развивались. Задача руководителей — обучить персонал и подготовить их для дальнейшего развития и роста внутри компании.
Я поработал в 20 отелях, побывал в 10 странах и разговариваю на 4 языках
Плюсы работы в отеле — возможность путешествовать. Я поработал в 20 отелях, побывал в 10 странах и разговариваю на 4 языках. Я всегда говорю сотрудникам учить иностранные языки. Вместе с профессиональными качествами и опытом это непременно откроет для них границы и даст больше возможностей.
Работая в большом отеле, ты готовишь для знаменитостей. Самым запоминающимся был Стинг, потому что встречал его два раза. И что было интересным, он меня запомнил. Впервые я встретил его в Ирландии в 16 лет, он ехал на мотоцикле и остановился в кафе. Тогда мой друг сделал скетч на Стинга и принес ему. Стинг поставил на нем автограф. Затем через 20 лет в Москве я встретил его повторно, мы поговорили. Я рассказал ему об этом случае, и он сказал, что помнит меня.
Я готовил для четырех американских президентов: для Рональда Рейгана, Ричарда Никсона, Билла Клинтона, кстати, он веган, и для Барака Обамы. Также я встречал Майкла Джексона и готовил для него.