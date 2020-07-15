Шеф-повар, который готовил для Майкла Джексона и Барака Обамы, открывает рестораны в Нур-Султане

О жизни

Когда приехал в Казахстан на открытие отеля Sheraton, то влюбился в него

О городе

Об особенностях

О работе

Я поработал в 20 отелях, побывал в 10 странах и разговариваю на 4 языках

Приехал из Ирландии, Дублин. Когда говорю, что из Ирландии, некоторые теряются, тогда я говорю о Коноре Макгрегоре, и всем сразу становится ясно.Из моего класса из 30 человек 29 уехали. Мы уехали из страны, чтобы зарабатывать. Сейчас в Ирландии проживает 4,5 млн человек, в то время как в США проживает 33 млн ирландцев, также большая диаспора находится в Канаде и Австралии.Когда приехал в Казахстан на открытие отеля Sheraton Nur-Sultan Hotel, то влюбился в него. И главное — в замечательный персонал, моих коллег. Поэтому решил остаться, получать новый опыт и поделиться своими знаниями.Первый отель, который открывал — отель Marriott Tbilisi в 1991 году, затем занимался открытием отелей в Москве, Братиславе, Вильнюсе, Республике Гана и вот теперь в Казахстане.. Второе, на что обратил внимание — широкие дороги. Во всех городах Европы, где я бывал, все развивалось веками, и дороги постепенно становились больше. А Нур-Султан — это новый город, который был четко спланирован, поэтому дороги уже были проложены с несколькими линиями.Обычно в городах Европы центр — это там, где начинался город тысячи лет назад. Например, Тбилиси появился пять веков назад, и город растет вокруг старого центра. А здесь город построен сравнительно недавно, это новый город.В первую неделю моего приезда, в декабре, здесь было минус 27 градусов, поэтому я не гулял, а был дома. Но я привык к холоду, так как жил в Москве и там были морозы, доходящие до минус 33 градусов.В покупке автомобиля нет необходимости. Если сейчас, летом, мне надо будет съездить за город, я просто арендую машину.Я работал и в Грузии, и в Африке, и в России, во многих европейских странах. И везде свой колорит.Казахстан современная страна, и вместе с тем здесь бережно относятся к традициям. Считаю важным придерживаться своей аутентичности. Мечтаю попутешествовать по этой огромной и, я уверен, красивой стране.Большой плюс знания языка это то, что ты можешь спокойно выйти на улицу, объясниться с таксистом, заказать еду в ресторане. Я выучил русский язык в Грузии, где встретил жену. Там же женился, и сейчас у меня четверо детей. Моя будущая жена тогда не разговаривала по-английски, поэтому я выучил русский, затем мы переехали в Москву, где прожили семь лет, и язык укрепился.Мне нравится, что здесь семейные ценности в приоритете. Это здорово — видеть семьи, где по три-четыре ребенка. В европейских семьях обычно один ребенок, потому что это дорого.Я работаю с рестораном международной кухни Emiliya. Первого июля мы открыли для ресторана летнюю террасу. Также работаем на доставку и take-away. В планах — открыть мясной ресторан SALTER'S, лобби-бар и запустить банкетную службу.Шеф работает всегда, даже на праздники и выходные. Не все хотят так жить. Но это наша работа, и ты занимаешься этим, потому что понимаешь специфику индустрии и любишь свое дело.Я всегда говорю, что каждый день работу нужно выполнять лучше, а когда ты достиг максимума, надо начать делать ее быстрее. Это и есть прогресс, который дает удовлетворение. Каждый год человек должен становиться лучше. Если работник пришел и сказал, что не стал лучше за год, работая здесь, то это плохо.Задача руководителей — обучить персонал и подготовить их для дальнейшего развития и роста внутри компании.Я поработал в 20 отелях, побывал в 10 странах и разговариваю на 4 языках. Я всегда говорю сотрудникам учить иностранные языки. Вместе с профессиональными качествами и опытом это непременно откроет для них границы и даст больше возможностей.Самым запоминающимся был Стинг, потому что встречал его два раза. И что было интересным, он меня запомнил. Впервые я встретил его в Ирландии в 16 лет, он ехал на мотоцикле и остановился в кафе. Тогда мой друг сделал скетч на Стинга и принес ему. Стинг поставил на нем автограф. Затем через 20 лет в Москве я встретил его повторно, мы поговорили. Я рассказал ему об этом случае, и он сказал, что помнит меня.Также я встречал Майкла Джексона и готовил для него.