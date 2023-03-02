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Шавкат Рахмонов поднялся в рейтинге UFC
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Вчера в 10:03

Шавкат Рахмонов поднялся в рейтинге UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов поднялся в рейтинге полусреднего веса UFC.

Казахстанец улучшил свое положение на одну позицию и теперь наряду с Висенте Луке занимает девятую строчку.

Лидером рейтинга в этом дивизионе является Камару Усман, Колби Ковнгтон располагается на втором месте, а Хамзат Чимаев — на третьем. Ближайший соперник Рахмонова Джефф Нил занимает седьмое место. Рахмонов и Нил проведут бой в рамках турнира UFC 285 в Лас-Вегасе. Номерной ивент состоится 5 марта по казахстанскому времени.

Источник: tengrinews.kz

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