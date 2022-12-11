Сейшельские Острова, Япония, Малайзия: 20 новых авиамаршрутов из стран Центральной Азии

Рассказываем, куда теперь могут летать жители Центральной Азии прямыми рейсами.
Ташкент — Токио
В августе из Узбекистана запустили рейсы в Японию. Воздушное судно Boeing 767 летает по маршруту Ташкент — Токио — Ташкент один раз в неделю.
Ургенч — Милан — Ташкент
Еще один новый маршрут от Uzbekistan Airways по направлению Ургенч — Милан — Ташкент работает с августа.
Дубай — Наманган
С 24 сентября Flydubai летает по маршруту Дубай — Наманган. Рейсы выполняют два раза в неделю.
Камрань — Алматы и Камрань — Астана
В октябре был запущен рейс авиакомпании Vietjet Air по маршруту Камрань — Алматы и из Вьетнама в Астану.
Камрань — Ташкент
С 26 декабря 2022 по 23 марта 2023 авиакомпания VietJet Air запустили прямые авиарейсы по маршруту Камрань — Ташкент — Камрань.
Ташкент — Куала-Лумпур
Uzbekistan Airways возобновил регулярное авиасообщение с Малайзией. Рейсы Ташкент — Куала-Лумпур — Ташкент выполняются с ноября.
Эль-Кувейт — Наманган
С октября авиакомпания Jazeera Airways летает в Узбекистан по рейсу Эль-Кувейт — Наманган — Эль-Кувейт. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю.
Джидда — Ташкент
Саудовская авиакомпания Flynas в ноябре запустил рейс из Джидды в Ташкент. Полеты осуществляются каждый день.
Алматы — Таиланд
30 октября авиакомпания Air Astana восстановила авиасообщение с Таиландом. Рейсы в Бангкок выполняется ежедневно.
Фергана — Дубай
Авиакомпания Uzbekistan Airways запустила регулярные рейсы в ОАЭ в октябре по направлению Фергана — Дубай.
Астана — Анкара, Астана — Алматы
Рейсы между Анкарой и Казахстаном запускает Turkish Airlines.
Маршруты осуществляются два раза в неделю.
Алматы — Анкара
С 1 ноября авиакомпания Pegasus Airlines запустила регулярные рейсы между Алматы и Анкарой.
Амман — Ташкент
Авиакомпания Jordan Aviation запускает рейсы по маршруту Амман — Ташкент.
Первый рейс между Иорданией и Узбекистаном планируется 13 декабря.
Маскат — Наманган
Авиакомпания Salam Air открыла новое направление полетов в Узбекистан: Маскат — Наманган — Маскат.
Salam Air — бюджетная авиакомпания из Омана.
Абу-Даби — Ташкент
Авиакомпания Wizz Air в 2023 году планирует запустить авиасообщение по маршруту Абу-Даби — Ташкент.
Первый полет запланирован на 25 января 2023 года.
Алматы — Медина и Актау — Медина
В 2023 году планируется запуск новых авиарейсов между Казахстаном и Саудовской Аравией. Air Astana планирует рейсы по маршруту Алматы — Медина, а Fly Arystan начнет рейсы Актау — Медина.
Виктория — Алматы
В следующем году будут запущены прямые авиарейсы на Сейшельские Острова. Авиакомпании смогут выполнять по семь рейсов в неделю между странами.
Доха — Алматы
С 1 января количество рейсов из Алматы в Доху увеличится до семи раз в неделю.