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Сейшельские Острова, Япония, Малайзия: 20 новых авиамаршрутов из стран Центральной Азии
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Вчера в 15:45

Сейшельские Острова, Япония, Малайзия: 20 новых авиамаршрутов из стран Центральной Азии

Рассказываем, куда теперь могут летать жители Центральной Азии прямыми рейсами.


Ташкент — Токио

В августе из Узбекистана запустили рейсы в Японию. Воздушное судно Boeing 767 летает по маршруту Ташкент — Токио — Ташкент один раз в неделю.


Ургенч — Милан — Ташкент

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Еще один новый маршрут от Uzbekistan Airways по направлению Ургенч — Милан — Ташкент работает с августа.


Дубай — Наманган

С 24 сентября Flydubai летает по маршруту Дубай — Наманган. Рейсы выполняют два раза в неделю.


Камрань — Алматы и Камрань — Астана

В октябре был запущен рейс авиакомпании Vietjet Air по маршруту Камрань — Алматы и из Вьетнама в Астану.


Камрань — Ташкент

С 26 декабря 2022 по 23 марта 2023 авиакомпания VietJet Air запустили прямые авиарейсы по маршруту Камрань — Ташкент — Камрань.


Ташкент — Куала-Лумпур

Uzbekistan Airways возобновил регулярное авиасообщение с Малайзией. Рейсы Ташкент — Куала-Лумпур — Ташкент выполняются с ноября.


Эль-Кувейт — Наманган

С октября авиакомпания Jazeera Airways летает в Узбекистан по рейсу Эль-Кувейт — Наманган — Эль-Кувейт. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю.


Джидда — Ташкент

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Саудовская авиакомпания Flynas в ноябре запустил рейс из Джидды в Ташкент. Полеты осуществляются каждый день.


Алматы — Таиланд

30 октября авиакомпания Air Astana восстановила авиасообщение с Таиландом. Рейсы в Бангкок выполняется ежедневно.


Фергана — Дубай

Авиакомпания Uzbekistan Airways запустила регулярные рейсы в ОАЭ в октябре по направлению Фергана — Дубай.


Астана — Анкара, Астана — Алматы

Рейсы между Анкарой и Казахстаном запускает Turkish Airlines.

Маршруты осуществляются два раза в неделю.


Алматы — Анкара

С 1 ноября авиакомпания Pegasus Airlines запустила регулярные рейсы между Алматы и Анкарой.


Амман — Ташкент

Авиакомпания Jordan Aviation запускает рейсы по маршруту Амман — Ташкент.

Первый рейс между Иорданией и Узбекистаном планируется 13 декабря.


Маскат — Наманган

Авиакомпания Salam Air открыла новое направление полетов в Узбекистан: Маскат — Наманган — Маскат.

Salam Air — бюджетная авиакомпания из Омана.


Абу-Даби — Ташкент

Авиакомпания Wizz Air в 2023 году планирует запустить авиасообщение по маршруту Абу-Даби — Ташкент.

Первый полет запланирован на 25 января 2023 года.


Алматы — Медина и Актау — Медина

В 2023 году планируется запуск новых авиарейсов между Казахстаном и Саудовской Аравией. Air Astana планирует рейсы по маршруту Алматы — Медина, а Fly Arystan начнет рейсы Актау — Медина.


Виктория — Алматы

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В следующем году будут запущены прямые авиарейсы на Сейшельские Острова. Авиакомпании смогут выполнять по семь рейсов в неделю между странами.


Доха — Алматы

С 1 января количество рейсов из Алматы в Доху увеличится до семи раз в неделю.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.