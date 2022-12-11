Сейшельские Острова, Япония, Малайзия: 20 новых авиамаршрутов из стран Центральной Азии

Рассказываем, куда теперь могут летать жители Центральной Азии прямыми рейсами.





Ташкент — Токио

В августе из Узбекистана запустили рейсы в Японию. Воздушное судно Boeing 767 летает по маршруту Ташкент — Токио — Ташкент один раз в неделю.





Ургенч — Милан — Ташкент





Еще один новый маршрут от Uzbekistan Airways по направлению Ургенч — Милан — Ташкент работает с августа.





Дубай — Наманган

С 24 сентября Flydubai летает по маршруту Дубай — Наманган. Рейсы выполняют два раза в неделю.





Камрань — Алматы и Камрань — Астана

В октябре был запущен рейс авиакомпании Vietjet Air по маршруту Камрань — Алматы и из Вьетнама в Астану.





Камрань — Ташкент

С 26 декабря 2022 по 23 марта 2023 авиакомпания VietJet Air запустили прямые авиарейсы по маршруту Камрань — Ташкент — Камрань.





Ташкент — Куала-Лумпур

Uzbekistan Airways возобновил регулярное авиасообщение с Малайзией. Рейсы Ташкент — Куала-Лумпур — Ташкент выполняются с ноября.





Эль-Кувейт — Наманган

С октября авиакомпания Jazeera Airways летает в Узбекистан по рейсу Эль-Кувейт — Наманган — Эль-Кувейт. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю.





Джидда — Ташкент





Саудовская авиакомпания Flynas в ноябре запустил рейс из Джидды в Ташкент. Полеты осуществляются каждый день.





Алматы — Таиланд

30 октября авиакомпания Air Astana восстановила авиасообщение с Таиландом. Рейсы в Бангкок выполняется ежедневно.





Фергана — Дубай

Авиакомпания Uzbekistan Airways запустила регулярные рейсы в ОАЭ в октябре по направлению Фергана — Дубай.





Астана — Анкара, Астана — Алматы

Рейсы между Анкарой и Казахстаном запускает Turkish Airlines.

Маршруты осуществляются два раза в неделю.





Алматы — Анкара

С 1 ноября авиакомпания Pegasus Airlines запустила регулярные рейсы между Алматы и Анкарой.





Амман — Ташкент

Авиакомпания Jordan Aviation запускает рейсы по маршруту Амман — Ташкент.

Первый рейс между Иорданией и Узбекистаном планируется 13 декабря.





Маскат — Наманган

Авиакомпания Salam Air открыла новое направление полетов в Узбекистан: Маскат — Наманган — Маскат.

Salam Air — бюджетная авиакомпания из Омана.





Абу-Даби — Ташкент

Авиакомпания Wizz Air в 2023 году планирует запустить авиасообщение по маршруту Абу-Даби — Ташкент.

Первый полет запланирован на 25 января 2023 года.





Алматы — Медина и Актау — Медина

В 2023 году планируется запуск новых авиарейсов между Казахстаном и Саудовской Аравией. Air Astana планирует рейсы по маршруту Алматы — Медина, а Fly Arystan начнет рейсы Актау — Медина.





Виктория — Алматы





В следующем году будут запущены прямые авиарейсы на Сейшельские Острова. Авиакомпании смогут выполнять по семь рейсов в неделю между странами.





Доха — Алматы

С 1 января количество рейсов из Алматы в Доху увеличится до семи раз в неделю.