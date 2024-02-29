«Сейчас время возможностей»: Акылбек Умаров о том, как пройти все проверки на прочность в казахстанском бизнесе

Казахстанский бизнес, подобно любому другому, испытывает на себе различные проверки на прочность. Ими могут оказаться бюрократические препятствия, экономические колебания, рыночная конкуренция и другие факторы, которые могут повлиять на успех предприятия.

Мы поговорили с генеральным директором холдинга Unity, который поделился испытаниями, которые встречались его компании в последние годы. Он выделил ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание для их преодоления.

О себе





Я уже больше 10 лет занимаюсь поставкой дверей и дверной фурнитуры на рынок Казахстана. Территориально наши магазины находятся в Актобе, но работаем мы по всему Казахстану. Предпринимателем я стал, еще работая в найме, параллельно открыл бутик на строительном рынке, и так в дальнейшем уже нарастил обороты.

О сложностях в бизнесе

2023 год стал очередной проверкой всей дверной индустрии на прочность. На сегодня, по итогам последних двух лет с рынка ушло часть игроков — кто-то из небольших салонов совсем закрылся, более крупные продавцы сократили свою сеть. Конечно, есть и новоприбывшие в дверной бизнес, но им приходится не легко.

Мы живем хоть и в непростое, но в интересное время. Время, которое переворачивает все наши ожидания, меняет планы, изменяет модель потребления и, что самое интересное, меняет жизненные приоритеты. Вместе с тем это время возможностей.

Как и в любом другом бизнесе, здесь нужно ловить баланс между нашими возможностями и возможностями, которые дает рынок. Будет выигрывать тот, у кого максимально качественное, широкое и постоянное клиентское предложение, наряду с правильной организацией структур расходов компании. В текущих реалиях необходима полная включенность собственника бизнеса во все процессы компании.

Отслеживайте возможности потребителей

События последних лет — это пандемия и ее последствия, это санкции, которые заметно повлияли на нашу работу, это растущая инфляция, повышение ставок Нацбанка, отсутствие финансирования по ипотечным программам — все они повлияли на судьбы людей и изменили модель потребления в сторону выжидательной. У населения уже нет уверенности в завтрашнем дне, и в этом случае нормальной реакцией становится экономия.

Все больше растет доля клиентов, приобретающих в кредит и рассрочку, здесь мы предоставляем разнообразные банковские продукты. Для продуктивной работы в этом направлении у нас в ассортименте есть предложения более бюджетных моделей.

Внедряйте новые идеи

Высокая конкурентность на рынке дверей и дверной фурнитуры заставляет производителей внедрять новые идеи, и мы всячески принимаем в этом участие, внося свои предложения и замечания. Сейчас продолжается гонка инноваций в сегменте минималистичного дизайна фурнитуры, и к ней подключается все больше брендов.

Всех предпочтений клиентов учесть нельзя, а порой и не стоит, так как от непонимания компоновки и сочетания различных деталей интерьера, многие могут сочетать не сочетаемое. Поэтому, формируя модельный ряд в дверных салонах, мы стараемся использовать не только максимально новые модели, но и идеально гармонирующую фурнитуру, цвет и отделку с определенной моделью двери, то есть формируем уже готовое решение, снимая эту головную боль с конечного розничного покупателя.

Добейтесь повышения качества своего продукта

Для нас качество должно быть не только в качественном продукте, но и в качественном сервисе — консультации клиента, подбор материалов, рекомендации при выезде на объекты, своевременная поставка товара в оговоренный срок, лояльность при формировании дисконта.

Что касается качества продукции, то мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками, которые адекватно относятся к нашим требованиям повышенного контроля со стороны производства к своим изделиям.

Мы не продаем продукт, в качестве которого мы сами не уверены.

Касаемо фурнитуры, мы являемся дилерами ведущих на сегодняшний день компаний, в частности хотелось бы выделить компанию Морелли, это итальянский производитель дверной фурнитуры. По душе их философия и подход к построению бизнеса, который основывается не просто на экономической выгоде с партнерами, а на дружбе. Пользуясь случаем, передаю привет всей семье Морелли.

Постоянно ищите способы для собственного развития

В бизнесе нет места для тех, кто склонен к лени. Никто, кроме вас самих, не заработает ваши деньги. Успешный предприниматель выделяется своей настойчивостью, находчивостью, дисциплинированностью, порядочностью и стремлением.

Автор: Александр Зайцев

