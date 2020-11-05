Сестры из Киева о том, как создали бренд одежды и что помогает строить бизнес

Яна Онопенко, 33 года, родной город — Киев, Co-founder My clothing @m.y.2clothing

Марьяна Выговская, 31 год, родной город — Киев, Co-founder My clothing @m.y.2clothing

Как все начиналось

О бренде

О производстве

О совместной работе

Аудитория

До этого я четыре с половиной года работала юристом, Марьяна была экономистом в международном отделе. Мы занимались другой деятельностью, которая никак не связана с модой и одеждой. Но мы всегда это любили.И если они были, то только дизайнерские и дорогие. В этот переломный момент Марьяна предложила создать бренд одежды, и мы начали искать ткани. У нас были минимальные вложения, с каждой по 800 долларов.В тот период рынок был наполнен импортными товарами, но их стало невыгодно покупать, так как курс доллара резко поднялся. Это был тот момент, когда местные бренды прорывались на рынке.Это сработало нам на руку. Люди начали покупать качественную украинскую продукцию, нежели переплачивали бы за импортные товары.. Для нас это было главное. Мы делали так, чтобы изнанка была такой же красивой, как лицо.Мы называемся My clothing, чтобы каждая девушка могла сказать: «Вот это мой гардероб». И чтобы она ни надела, то найдет в своем гардеробе все под определенное событие. Наши костюмы легко трансформируются в тренчи. Платья трансформируются с делового на вечерний вариант. Мы про универсальность, и тогда гардероб не будет огромным. Например, мы делали подборки, когда надевали один костюм с разной обувью. Все для современной девушки — она и мама, и бизнесвумен, и подруга.Мы хотели сделать продукт, который был бы близок каждой. И эта философия красной нитью проходит сквозь время и то, чего мы стараемся придерживаться. В условиях, когда все поднимают цены, мы стараемся их держать, чтобы одежда была доступна каждой, кто работает и хочет выглядеть красиво.Они нас понимают и чувствуют, поэтому мы работаем с ними длительное время.У нас нет профильного образования, мы не рисуем, но у нас есть конструктор-технолог, с которым мы обговариваем все технические моменты.Есть поставки из Арабских Эмиратов, это касается сатина. Фурнитура из Италии и Украины.Как мы начинали шесть лет назад, так и идем с идеей, что роскошь должна быть доступна. Качество должно быть на высшем уровне, а цена доступной.В каждой по 35 наименований. Плюс капсульные коллекции на Новый год.. Если видим, что модель удачная и запросов много, то стараемся выпускать больше, но уже, например, в широкой цветовой гамме.. Но представительство есть во Львове, Ивано-Франковске, Днепре, Одессе и Харькове. Плюс мы работаем с интернет-площадками, которые отправляют за границу.Поэтому мы всегда были вместе, росли в одной комнате, у нас была одна компания друзей, мы вместе занимались спортом.У нас бывают случаи, что мы приходим на работу одинаково одетые. Даже если случаются конфликты, то мы всегда договариваемся.Это уверенная в себе девушка, которая знает, чего хочет от жизни. Она ищет варианты, как дополнить себя. Но судя по наблюдениям, наш целевой клиент — это 20-45 лет. Есть женщины, которым и за 50, но они могут себе позволить так одеваться. Мы получаем позитивные отзывы, клиенты к нам возвращаются и советуют своим друзьям и знакомым.