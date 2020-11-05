Сестры из Киева о том, как создали бренд одежды и что помогает строить бизнес

Марьяна Выговская, 31 год, родной город — Киев, Co-founder My clothing @m.y.2clothing
Как все начиналось
Яна. В 2014 году многие поменяли сферу деятельности. До этого я четыре с половиной года работала юристом, Марьяна была экономистом в международном отделе. Мы занимались другой деятельностью, которая никак не связана с модой и одеждой. Но мы всегда это любили.
У нас в то время было мало украинских брендов. И если они были, то только дизайнерские и дорогие. В этот переломный момент Марьяна предложила создать бренд одежды, и мы начали искать ткани. У нас были минимальные вложения, с каждой по 800 долларов.
Первая коллекция была всего пять единиц платьев разных фасонов, и мы их сразу продали. В тот период рынок был наполнен импортными товарами, но их стало невыгодно покупать, так как курс доллара резко поднялся. Это был тот момент, когда местные бренды прорывались на рынке.
Марьяна. Когда мы начинали, то были одними из первых, и все поддерживали украинского производителя. Это сработало нам на руку. Люди начали покупать качественную украинскую продукцию, нежели переплачивали бы за импортные товары.
О бренде
Мы создали роскошь не в плане внешних атрибутов, а в плане качества. Для нас это было главное. Мы делали так, чтобы изнанка была такой же красивой, как лицо.
Наш стиль — это современная классика. Мы называемся My clothing, чтобы каждая девушка могла сказать: «Вот это мой гардероб». И чтобы она ни надела, то найдет в своем гардеробе все под определенное событие. Наши костюмы легко трансформируются в тренчи. Платья трансформируются с делового на вечерний вариант. Мы про универсальность, и тогда гардероб не будет огромным. Например, мы делали подборки, когда надевали один костюм с разной обувью. Все для современной девушки — она и мама, и бизнесвумен, и подруга.
Когда мы думали над названием бренда, то не хотели писать имена и фамилии. Мы хотели сделать продукт, который был бы близок каждой. И эта философия красной нитью проходит сквозь время и то, чего мы стараемся придерживаться. В условиях, когда все поднимают цены, мы стараемся их держать, чтобы одежда была доступна каждой, кто работает и хочет выглядеть красиво.
О производстве
Яна. У нас есть собственное производство, но из-за большого количества мы также работаем с цехами на подряде. Они нас понимают и чувствуют, поэтому мы работаем с ними длительное время.
Мы сами придумываем модели. У нас нет профильного образования, мы не рисуем, но у нас есть конструктор-технолог, с которым мы обговариваем все технические моменты.
Ткани у нас из Турции, также я ездила в Китай, привозила оттуда ткани на пальто. Есть поставки из Арабских Эмиратов, это касается сатина. Фурнитура из Италии и Украины.
Марьяна. Нам часто пишут, что качество изделий выше, чем цена на них. Как мы начинали шесть лет назад, так и идем с идеей, что роскошь должна быть доступна. Качество должно быть на высшем уровне, а цена доступной.
Мы шьем на каждый сезон, то есть четыре коллекции. В каждой по 35 наименований. Плюс капсульные коллекции на Новый год.
Яна. Мы стараемся быть мобильными и сразу отображать тенденции. Если видим, что модель удачная и запросов много, то стараемся выпускать больше, но уже, например, в широкой цветовой гамме.
Наш магазин находится в Киеве. Но представительство есть во Львове, Ивано-Франковске, Днепре, Одессе и Харькове. Плюс мы работаем с интернет-площадками, которые отправляют за границу.
О совместной работе
Яна. Мы родные сестры, и у нас маленькая разница в возрасте. Поэтому мы всегда были вместе, росли в одной комнате, у нас была одна компания друзей, мы вместе занимались спортом.
Марьяна. Но даже сейчас, когда у каждой своя семья, мы вместе отдыхаем и почти постоянно рядом. У нас бывают случаи, что мы приходим на работу одинаково одетые. Даже если случаются конфликты, то мы всегда договариваемся.
Аудитория
Марьяна. У нашей аудитории нет возрастных ограничений. Это уверенная в себе девушка, которая знает, чего хочет от жизни. Она ищет варианты, как дополнить себя. Но судя по наблюдениям, наш целевой клиент — это 20-45 лет. Есть женщины, которым и за 50, но они могут себе позволить так одеваться. Мы получаем позитивные отзывы, клиенты к нам возвращаются и советуют своим друзьям и знакомым.